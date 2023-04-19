高空品嘗米其林三星！頤宮X華航 經濟艙美饌立高標

台灣唯一五度蟬聯米其林三星的頤宮中餐廳，將首度躍登高空，攜手中華航空驚豔國際旅客。由頤宮中餐廳行政主廚陳偉強親自操刀，設計「高空三星私房食藝」機上餐，包括精緻前菜、主食、甜品到點心共10款頤宮經典美味，將在華航歐洲、美加航線全艙等供應。

雲品國際董事長盛治仁表示，雲品長期致力於推動企業ESG永續發展，頤宮中餐廳更獲得了AMOT食材溯源三星餐廳認證，這也和全球航空產業 ESG 標竿─華航堅持「永續、環保、在地」的理念相同，開啟了雙方這次合作的契機。頤宮不只在經濟艙餐點美味升級，也為豪華商務艙特別設計不同的私房餐點，主廚團隊們經過無數次溝通與試菜，才完美復刻頤宮三星美味。

主廚設計的經濟艙主菜「薑蔥滑雞煲飯」，是道地的廣東佳餚，以薑、蔥爆香，噴香米飯淋上主廚特調煲飯醬汁，雞滑味濃，香氣十足。豪華經濟艙主菜則為「荷葉臘味蒸雞飯」，將飄香四溢的臘肉、細嫩多汁的雞肉、彈牙的糯米飯與冬菇等佐料精華，包進清香的荷葉中，甘香味美。

豪華商務艙餐點，則由「糖芋頭」、「口水雞」、「香滷蓮藕」及「陳醋蘿蔔」等精緻前菜作為序曲，並提兩款主菜，首波推出「芋頭鴨絲米粉」是道融入台灣在地食材，以芋頭取代原有雪菜的創新之作；隨季節更迭，主菜選項將換上「蝦籽雲吞撈麵」，每顆餛飩裡滿滿甜美蝦仁，用料紮實，餛飩皮薄卻能鎖住內餡湯汁精華。