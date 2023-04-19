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「老先覺、潮味決」滿額9折！吉哆火鍋抽「免費吃1年」
隨著母親節將至，「錢都日式涮涮鍋」新推出「寵愛媽咪和牛海鮮雙人套餐」，讓媽媽一次可以品嚐海陸雙重享受。「吉哆火鍋百匯」則推出抽獎活動，有機會獲得「請媽媽吃1年份的吉哆」。至於「老先覺」、「潮味決」也推出線上點餐優惠，消費滿額就可免費加料，或可享9折優惠。
連鎖火鍋「錢都日式涮涮鍋」自4月28日至5月24日期間，針對母親節推出「寵愛媽咪和牛海鮮雙人套餐」，提供「和牛、Prime 背肩牛、霜降豬、本草梅花豬」（4選2）等肉品，以及囊括8種海鮮的「海龍王」一艘，同時可以吃到紅蟳、干貝、鮑魚、蛤蠣、草蝦、魚片、魷魚和鮮蚵，每套1,299元。
自5月10日起，錢都也推出「師園鹽酥雞」加價購活動。民眾加價49元，就可獲得「師園鹽酥雞」一包，讓民眾可以直接將鹽酥雞加入湯頭中烹煮，享受鹽酥雞與火鍋交疊而成的獨特滋味。為慶祝母親節，同集團的「吉哆火鍋百匯」也推出抽獎活動，4月24日至5月14日期間，4人同行消費就贈摸彩券1張，有機會獲得「請媽媽吃1年份的吉哆」。
個人麻辣鍋「老先覺」則是與滷味「潮味決」合作，自即日起至5月23日期間，推出35天優惠方案。凡透過line線上點餐並選擇外帶自取，「老先覺」消費滿160元贈送小菜1份；滿200元贈送血旺或豆腐1份；滿500元即可享9折優惠。同樣透過Line點餐自取，「潮味決」消費滿150元贈送魚蛋、魚板或綜合餃（3選1）；滿350元享9折優惠。
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