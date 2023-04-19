獻給關心、指導我們的母親！Aesop限定「見守者」禮盒
在每個人的生命中，母親經常是那位關心、指導著我們的人，隨著母親節將至，Aesop推出限定的「見守者」禮盒，希望向每一位給予關心與支持的守護者們，獻上感謝之意。
見守者（Mimamori）取名來自日文，其中Mi代表著看望，Mamori則代表守護，因此代表著凝視關照，照護他人的角色，Aesop在設計該款禮盒時，首先想到的就是每個人的母親形象，當然「見守者」也不只是代表母親，在每個人的生命之中，都會遇到不同角色的見守者，給予力量與勇氣，並時時刻刻照護。
在該款禮盒中，含有保濕且散發柑橘木質香的賦活芳香護手霜，溫暖辛辣花香的玫瑰的名字身體潔膚露，以及含有澳洲胡桃籽與甜杏仁油的滋潤芳香身體乳霜。Aesop也另外推出一系列禮物，可以針對想要贈送對象，找到適合的產品組合。
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