「帶貨女王」示範混搭密技！梵克雅寶最新珠寶表抵台
號稱「美妝經濟部長」的時尚名人COS徐玹，日前在社群分享穿搭，散發公主氣質的烏干紗，配上梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）珠寶與腕表，優雅地把品牌日前才在日內瓦表展上發表的全新作品融入日常。最新抵台的Perlée及Alhambra系列腕表，以精緻細膩的工藝技術，將流光溢彩的珠寶素材譜成時間的詩篇，COS徐玹更巧妙混搭同系列的珠寶，將這些作品穿戴出屬於自己的獨特風格。
梵克雅寶回歸今年實體舉辦的日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）展覽，以前衛的風格造就嶄新的素材組合，呈現珠寶時計的豐富面貌。經重新演繹的Perlée及Alhambra系列新作，精選色彩均勻優雅的彩色寶石與優質鑽石，襯以細緻的金質圓珠或璀璨的璣鏤雕花，以精湛工藝，同系列珠寶的獨到美學延伸到鐘表的領域，為典雅設計注入迷人新意。
Perlée系列共推出5款結合柔和圓融的曲線和精巧細節的新作。作品以鏡面拋光玫瑰金、或鋪鑲美鑽的白K金打造典雅的圓形表殼，周圍被兩行金質圓珠簇擁簇，搭配別具特色的凸透表鏡，可清楚欣賞精心製作的表盤：有的以雪花鑲嵌大小錯落的璀璨美鑽、珍貴溫潤的玫瑰金質裝飾璣鏤雕花、有的則選用潤澤光彩的珍珠母貝，每一種微型的工藝都呈現別緻細膩的視覺效果，分別呼應Perlée系列不同設計的珠寶作品，顆顆渾圓光澤的金珠均經工匠手工細心拋光。系列選用的鑽石均符合最高的寶石學標準，成色達D至F級，淨度則為IF至VVS級；珍珠母貝也經寶石學專家精選，以華美的璣鏤雕花技術綻放微妙細緻的獨特虹彩。
5款全新腕表當中，4款為直徑23毫米，其中一款則為直徑30毫米，提供更多元的穿搭選擇。除了可替換的短吻鱷魚皮配帶，亦另備有珠寶表帶款，金質圓珠的全鉸接的設計靈巧流麗且服貼，設計呼應表殼的圓珠飾邊。梵克雅寶更細心將啟動調時裝置的按鈕設於表底，不僅配戴起來更舒適、整體視覺也更顯俐落優雅。
而以幸運草為主要設計元素的Alhambra系列，全新Sweet Alhambra珠寶腕表以金質和裝飾溫煦紅玉髓寶石圖騰相間創造出全新設計，襯托璣鏤雕花玫瑰金質的四葉幸運表盤。紅玉髓是橙紅色澤的瑪瑙，梵克雅寶更精心挑選色彩深邃均勻、 表面極臻光潤的紅玉髓，經過仔細切割、拋光、配對，最後以同樣精細的典雅圓珠飾邊烘托，因此，每一枚幸運草圖騰，從選材、塑形到品質檢定，均經過至少15道工序，彌足珍貴。
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