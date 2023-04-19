勞力士年度三強點名！透背、鈦金屬、寶石面 話題滿點

2023年的首個高級鐘表展會、「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）甫於四月初落幕。身為首次參展的勞力士（ROLEX），果不其然為全世界手表愛好者帶來眾多亮點，像是「慶典面」的Oyster Perpetual彩色氣泡表、翻玩表情符號的Day-Date 36 Emoji星期日曆腕表，以及古典雋永的Perpetual 1908系列。但更值得留意的是，勞力士再透過三大專業運動腕表：Daytona、Yacht-Master 42與Sky-Dweller腕表，以首開先例的透背設計、RLX鈦金屬的普及與色彩的大膽解放，要讓世人耳目一新，並展現勞力士在精準、美感與產業標準的自我再挑戰。

勞力士專業運動型腕表的2023年首個超級亮點，絕對要屬「Daytona」表款的60周年紀念。這款源自加州Daytona賽道之名的經典設計，幾乎已被公認為勞力士的「聖杯」級表款。由於2023適逢Daytona的60周年，品牌一口氣推出Cosmograph Daytona（宇宙計型迪通拿）腕表的五種材質組合：分別是精鋼搭配咖啡色陶瓷圈、精鋼與黃金、永恆玫瑰金搭配黑色面盤、黃金搭配黑色次表盤，與鉑金搭配冰藍色面盤，再將過往的Cal.4030改為Cal.4131機芯，機芯打磨更為細膩，同時配鏤空的黃金自動盤。

其中950鉑金款更首度帶來透明藍寶石水晶玻璃的「透背」設計，將可欣賞4131機芯的倒角打磨與勞力士日內瓦波紋修飾，更是Oyster Perpetual（蠔式恒動）系列的首款「透背」設計，此舉宛如勞力士一項無聲的宣言：讓表款在專業精密的基礎上，進階為賞玩、珍藏的奢侈藝品。

此外Oyster Perpetual Yacht-Master 42（蠔式恆動遊艇名仕型42）腕表，則將去年年底運用在Deepsea Challenger上的RLX鈦金屬「普及」到Yacht-Master系列上。具高輕量、耐腐蝕等優異物理特點的RLX鈦金屬，是勞力士獨家合金，去年曾「閃電」現身於防水11,000公尺的Deepsea Challenger腕表、瞬間炒熱話題。2023年RLX鈦金屬則延伸至Oyster Perpetual Yacht-Master 42腕表，相信在不遠的數年間，RLX也有望擴展至Sea-Dweller、Submariner等「水屬性」專業腕表，指日可待。

具備可自動分辨大小月份的「年曆」（annual calendar）功能，讓Oyster Perpetual Sky-Dweller（蠔式恆動縱航者型）腕表堪稱近代勞力士的最「複雜」款式。Sky-Dweller今年除了換上由9001小改款的9002機芯，更大膽地在美學領域闊步向前，無論是18K永恆玫瑰金搭配藍綠色面盤、白色黃金鋼款搭配薄荷綠色面盤，都展現勞力士在色彩上的實驗玩興，未來人們能否在商務艙、晚宴派對上能否看到男士以「馴服」這些搶眼配色？看來將是勞力士向配戴者們提出的一封風格挑戰書。

而順著這股色彩的熱浪，品牌年度最「閃」話題則要數勞力士經典的「寶石面」將在2023年強勢復歸！勞力士今年選用了綠色砂金石、紅玉髓與綠松石三種材質，分別運用在Oyster Perpetual Day-Date 36的18K永恆玫瑰金款、黃金與白色黃金款腕表上，像是向收藏家們熱情疾呼：那個色彩洋溢、活潑奔放的1970年代再度復歸。