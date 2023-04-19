如果你在米蘭家具展 一起來看看Bottega Veneta？

隨著國境開放，越來越自由的氣氛同樣在全世界燃起。刻正舉辦的2023米蘭家具展，更是繼2023秋冬時裝周之後，米蘭舉辦的世界規格第二大展會。而精品品牌Bottega Veneta也在家具展期間、將品牌的米蘭專賣店打造了期間限定的裝置藝術，趕上這波家具展的藝術風潮。

全名為Salone del Mobile Milano的米蘭家具展，匯集全世界的傢俱、藝術、設計、工業設計領域的創意工作者，同時展現出義大利擅長的生活風格享受；由於Bottega Veneta曾在發表2023春夏時裝秀時邀請Gaetano Pesce將秀場座位打造成一系列彩色、獨一無二的座椅，這次兩造則繼續合作，在米蘭Bottega Veneta的蒙特拿破崙店內，具現了名為「Vieni A Vedere」、中譯為「一起來看看」的裝置藝術。

1939年出生，在1980年代將家具賦予鮮明雕塑、藝術感的Gaetano Pesce，是以80歲之身仍活躍於現世的建築師、設計師，也被視為20世紀的設計先鋒，其中問世於1969年的Up座椅更是Gaetano Pesce的經典代表作之一。

而在Bottega Veneta蒙特拿破崙店內的「Vieni A Vedere」裝置藝術則使用了樹脂和布料，除了以象徵性的手法創造令人不禁莞爾的情境，更延伸出兩款My Dear Mountains與My Dear Prairies限定包款。Gaetano Pesce為此解釋，「這是我首次設計的包款，有著山峰伴隨著日出及日落的景象。我希望它能體現出一種玩樂的視角，它傳達一個充滿故事性的設計。」