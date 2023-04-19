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如果你在米蘭家具展 一起來看看Bottega Veneta？

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta邀請當代建築名家Gaetano Pesce在品牌的米蘭專賣店中打造了一方藝術裝置，巧妙配合正舉辦的米蘭家具展。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta邀請當代建築名家Gaetano Pesce在品牌的米蘭專賣店中打造了一方藝術裝置，巧妙配合正舉辦的米蘭家具展。圖／Bottega Veneta提供

隨著國境開放，越來越自由的氣氛同樣在全世界燃起。刻正舉辦的2023米蘭家具展，更是繼2023秋冬時裝周之後，米蘭舉辦的世界規格第二大展會。而精品品牌Bottega Veneta也在家具展期間、將品牌的米蘭專賣店打造了期間限定的裝置藝術，趕上這波家具展的藝術風潮。

全名為Salone del Mobile Milano的米蘭家具展，匯集全世界的傢俱、藝術、設計、工業設計領域的創意工作者，同時展現出義大利擅長的生活風格享受；由於Bottega Veneta曾在發表2023春夏時裝秀時邀請Gaetano Pesce將秀場座位打造成一系列彩色、獨一無二的座椅，這次兩造則繼續合作，在米蘭Bottega Veneta的蒙特拿破崙店內，具現了名為「Vieni A Vedere」、中譯為「一起來看看」的裝置藝術。

1939年出生，在1980年代將家具賦予鮮明雕塑、藝術感的Gaetano Pesce，是以80歲之身仍活躍於現世的建築師、設計師，也被視為20世紀的設計先鋒，其中問世於1969年的Up座椅更是Gaetano Pesce的經典代表作之一。

而在Bottega Veneta蒙特拿破崙店內的「Vieni A Vedere」裝置藝術則使用了樹脂和布料，除了以象徵性的手法創造令人不禁莞爾的情境，更延伸出兩款My Dear Mountains與My Dear Prairies限定包款。Gaetano Pesce為此解釋，「這是我首次設計的包款，有著山峰伴隨著日出及日落的景象。我希望它能體現出一種玩樂的視角，它傳達一個充滿故事性的設計。」

兩款限量包款運用了Bottega Veneta的經典Intrecciato編織技法，山峰的彩繪出自「氣刷技術」，而深淺漸變、具有7種不同綠色色調的小牛皮和小羊皮，則透過精密的鉤織、染製，勾勒出一幅草原的恬淡景致。兩款包款皆為全世界極罕限量，My Dear Mountains限量15件、My Dear Prairies則為限量3件，並皆有限量編號。如果你在4月23日以前人都在米蘭，是不是也「一起來看看呢」？

建築師Gaetano Pesce為本次展覽解釋概念，強調帶出玩樂的視角與充滿故事性的設計。圖／Bottega Veneta提供
建築師Gaetano Pesce為本次展覽解釋概念，強調帶出玩樂的視角與充滿故事性的設計。圖／Bottega Veneta提供
米蘭家具展期間，Bottega Veneta的蒙特拿破崙店內正展出「Vieni A Vedere」、中譯為「一起來看看」的裝置藝術，並與建築師Gaetano Pesce在2023春夏時裝秀之後再度合作。圖／Bottega Veneta提供
米蘭家具展期間，Bottega Veneta的蒙特拿破崙店內正展出「Vieni A Vedere」、中譯為「一起來看看」的裝置藝術，並與建築師Gaetano Pesce在2023春夏時裝秀之後再度合作。圖／Bottega Veneta提供
兩款限量包款運用了Bottega Veneta的經典Intrecciato編織技法，勾勒出一幅草原的恬淡景致，並皆為全世界極罕限量。圖／Bottega Veneta提供
兩款限量包款運用了Bottega Veneta的經典Intrecciato編織技法，勾勒出一幅草原的恬淡景致，並皆為全世界極罕限量。圖／Bottega Veneta提供

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