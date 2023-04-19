全家推「FamiNow」預訂快取 千項商品尖峰時間拿了就走

中國流量明星蔡徐坤首度與韓國潮牌眼鏡Gentle Monster跨界合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，而他也親自上陣拍攝形象廣告。蔡徐坤在形象廣告中化身帥氣特工模樣，曝光後也吸引超過百萬人朝聖觀看，更有許多粉絲在社群平台上留言「一定要get同款」、「這是我的特工老公」。

2023-04-19 10:10