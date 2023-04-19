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全家推「FamiNow」預訂快取 千項商品尖峰時間拿了就走
遇到上班上學，或是午餐尖峰時間想到超商買杯咖啡，有時都得大排長龍，全家為解決不想等候民眾的購物痛點，將APP功能再升級，宣布即日起於全台4,100店推出「FamiNow」預訂快取新服務，主打「全台店舖24小時訂餐」、「3小時內可預約」、「千項商品隨到隨取」3大特色，只要透過APP提前30分鐘至3小時內完成預訂商品並付款，到店掃碼後就可快取，將超商便利性推到最極致。
為歡慶FamiNow服務全店開通，即日起至5月2日推出預約自取限定優惠活動：連續14天推出多款指定Let’s Café、私品茶買1送1、買2送1優惠，5月16日前自取訂單單筆滿129元，還可免費獲得中杯經典美式1杯。
除了即食需求，FamiNow更推出A店訂購、B店取貨的跨店領取模式，特別適合會在全家訂購蔬果、肉品、海鮮等生鮮食材的消費者使用，只要腹地3公里內有超市商組的店舖，都可以直接線上訂到最近的店舖取貨。
此外，FamiNow亦提供500間指定店舖商品外送服務，低消99元即可外送到家輕鬆取，其中如限店販售SOHOT炎選炸烤物、現烤點心或FamiSuper生鮮商組等，都可選購外送，未來還能直接於FamiNow訂購大戶屋、bb.q CHICKEN等餐廳美食外送到家。
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