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全家推「FamiNow」預訂快取 千項商品尖峰時間拿了就走

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家APP新功能「FamiNow」為1,600萬名會員打造OMO全新體驗，線上預訂咖啡鮮食即可到店快取免等候，還有千項商品隨到隨取。圖／全家便利商店提供
全家APP新功能「FamiNow」為1,600萬名會員打造OMO全新體驗，線上預訂咖啡鮮食即可到店快取免等候，還有千項商品隨到隨取。圖／全家便利商店提供

遇到上班上學，或是午餐尖峰時間想到超商買杯咖啡，有時都得大排長龍，全家為解決不想等候民眾的購物痛點，將APP功能再升級，宣布即日起於全台4,100店推出「FamiNow」預訂快取新服務，主打「全台店舖24小時訂餐」、「3小時內可預約」、「千項商品隨到隨取」3大特色，只要透過APP提前30分鐘至3小時內完成預訂商品並付款，到店掃碼後就可快取，將超商便利性推到最極致。

為歡慶FamiNow服務全店開通，即日起至5月2日推出預約自取限定優惠活動：連續14天推出多款指定Let’s Café、私品茶買1送1、買2送1優惠，5月16日前自取訂單單筆滿129元，還可免費獲得中杯經典美式1杯。

除了即食需求，FamiNow更推出A店訂購、B店取貨的跨店領取模式，特別適合會在全家訂購蔬果、肉品、海鮮等生鮮食材的消費者使用，只要腹地3公里內有超市商組的店舖，都可以直接線上訂到最近的店舖取貨。

此外，FamiNow亦提供500間指定店舖商品外送服務，低消99元即可外送到家輕鬆取，其中如限店販售SOHOT炎選炸烤物、現烤點心或FamiSuper生鮮商組等，都可選購外送，未來還能直接於FamiNow訂購大戶屋、bb.q CHICKEN等餐廳美食外送到家。

全家APP新服務FamiNow只需簡單3步驟，即可在出門前、通勤途中或會議前完成預訂，再到店舖掃QR code取件，無需耗時等候，讓上班、上學、開會從容不急迫。圖／全家便利商店提供
全家APP新服務FamiNow只需簡單3步驟，即可在出門前、通勤途中或會議前完成預訂，再到店舖掃QR code取件，無需耗時等候，讓上班、上學、開會從容不急迫。圖／全家便利商店提供
全家APP外送自取測試功能上線半年，到店自取訂單比例逐月增加達6成，即日起宣布正式推出「FamiNow」外送自取服務，將自取功能擴大為全店。圖／全家便利商店提供
全家APP外送自取測試功能上線半年，到店自取訂單比例逐月增加達6成，即日起宣布正式推出「FamiNow」外送自取服務，將自取功能擴大為全店。圖／全家便利商店提供
歡慶FamiNow正式上線、自取功能全店開張，即日起至5月16日，使用FamiNow自取服務單筆滿129元，即可獲贈中杯經典美式1杯。圖／全家便利商店提供
歡慶FamiNow正式上線、自取功能全店開張，即日起至5月16日，使用FamiNow自取服務單筆滿129元，即可獲贈中杯經典美式1杯。圖／全家便利商店提供

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