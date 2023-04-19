涵碧樓成立電商品牌！達克瓦茲變身蛋糕 限量搶市

涵碧樓酒店集團打造全新電商品牌─涵碧生活The Lalu Life，將於母親節推出限量版的「蜜桃紅玉酥層藏心蛋糕」，選用台灣特有的日月潭紅玉紅茶為基底，結合法式甜點的精巧外型，層層糕體融合豐富滋味。

涵碧生活表示，此次攜手帕米貝可Palmier Bakery共同研製，獨創以法式經典甜點達克瓦茲為表層，裹上頂級白巧克力淋醬，表層脆口、內裡香甜柔軟；基底使用日月潭紅玉紅茶及法國頂級Weiss 34%白巧克力融合成絲滑柔順的甘納許，紅茶迷人的香氣與各層風味相互牽動，譜出的美味令人驚艷。

最上層的法國Boiron水蜜桃慕斯與水蜜桃果凍，以雙層口感帶出微酸香甜、清爽不膩口的浪漫風味；中層則是以金黃酥脆的千層酥作為亮點，是使用發酵奶油經5道反覆折疊工法桿製、烘烤而成，將整片千層批覆淋上香草白巧克力，細緻的香草花香、巧克力的醇厚香甜，隨著片脆千層酥入口即化，增添多層次的酥脆口感。

包裝設計同樣秉持涵碧美學的極簡風，選以粉色呈現浪漫風格。4吋精緻大小可以無負擔的享受珍貴時刻。售價859元，即日起限量200個開放預購，滿額2千元享免運。