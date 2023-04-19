母親節全聯、大潤發超過30款蛋糕預購中 家樂福美妝下殺3.3折起

迎接母親節，超市、量販提前推出一系列預購活動，集結母親節蛋糕、禮盒，還有超實用保養品、美容家電等，提醒大家別忘了慰勞整年辛苦的媽咪。

全聯即日起至5月11日推出超過20款蛋糕，包含年年熱銷的芋見幸福千層蛋糕、榛果巧克力蛋糕、杏屋覆盆子提拉米蘇重乳酪等，價格介於230～650元間；若想要來點不一樣的驚喜，全聯今年獨家推出樂天小熊聯名甜點，超萌的樂天小熊檸檬可可蛋糕、小巧方便食用的樂天小熊巧克力乳酪塔，還有大人小孩都超暗樂天小熊綜合銅鑼燒禮盒。另外，全聯夢想福利社今年持續與設計師方序中跨界聯名推出5款公益禮盒，吸睛的時尚包裝設計搭配伊甸、愛盲、唐氏症基金會及勝利廚房用心製作真材實料的美味，即日起至5月6日期間限量預購，慶祝母親節同時送暖更有愛。而針對愛美的媽媽，全聯來推出美容家電KINYO氣泡按摩摺疊SPA足浴機、DoctorAir 3D肩頸深層按摩器、康生樣電波醒膚儀等實用好禮，優惠價限量預購中。

大潤發即日起至5月3日推出11款母親節預購蛋糕，出8吋圓形蛋糕以及蛋糕捲共11款，即日起至5月3日享預購優惠價，早訂早優惠最高可享7.9折，預購價169～699元。今年有3款新品，包括8吋覆莓起士慕斯、8吋國王派，以及抹茶香緹蛋糕捲；另外還有多款8吋熱銷經典款蛋糕，包括黑森林蛋糕、水果匯蛋糕、芋香蛋糕、輕食乳酪蛋糕，以及總匯水果蛋糕捲禮盒、黑櫻桃水果蛋糕捲禮盒、芋頭香捲蛋糕禮盒，最低180元起。