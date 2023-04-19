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蔡徐坤化身帥氣特工詮釋聯名墨鏡 百萬人朝聖搶買同款設計！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
蔡徐坤首度與韓國潮牌眼鏡Gentle Monster跨界合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，而他也親自上陣拍攝形象廣告。圖／Gentle Monster提供
蔡徐坤首度與韓國潮牌眼鏡Gentle Monster跨界合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，而他也親自上陣拍攝形象廣告。圖／Gentle Monster提供

中國流量明星蔡徐坤首度與韓國潮牌眼鏡Gentle Monster跨界合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，而他也親自上陣拍攝形象廣告。蔡徐坤在形象廣告中化身帥氣特工模樣，曝光後也吸引超過百萬人朝聖觀看，更有許多粉絲在社群平台上留言「一定要get同款」、「這是我的特工老公」。

繼天團Blackpink的Jennie之後，這是Gentle Monster二度與明星藝人合作，此次以「能量水晶」為設計要素，鑲嵌於鏡臂間，打造了4款限定太陽眼鏡。Gentle Monster以經典款式為基礎，利用蔡徐坤的英文名字為概念，在鏡臂上以水晶鑲嵌和金屬塑造出KUN字樣，或是直接以水晶拼寫出KUN。而在形象廣告，則為了傳達未來感，讓蔡徐坤化身特工，從高樓一躍而下，或是與人武術對打，頗有基奴李維的經典電影「駭客任務」既視感。

王心恬與台灣品牌ZIV合作，設計兩款聯名太陽眼鏡。圖／ZIV提供
王心恬與台灣品牌ZIV合作，設計兩款聯名太陽眼鏡。圖／ZIV提供

而擁有名模與香氛品牌創辦人身份的王心恬也與台灣品牌ZIV合作，設計兩款聯名太陽眼鏡。系列太陽眼鏡的鏡腳印上ZIV和「Candy Weapon」字樣，王心恬解釋「在從事我熱愛的運動時可以創造出力量，因此取為武器，把所有運動商品都變成自己給自己力量加乘的利器」。兩款鏡片都具有抗UV 400、防油污的功能，其中的運動款還配有兩段式可調整防滑鼻墊，王心恬還提到，在參加鐵人比賽時配戴特別有感，即便汗流滿面，也不會隨便滑動。配色很有春天的感覺，卻又很中性，可剛可柔，男女都適合。

蔡徐坤首度與韓國潮牌眼鏡Gentle Monster跨界合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，而他也親自上陣拍攝形象廣告。圖／Gentle Monster提供
蔡徐坤首度與韓國潮牌眼鏡Gentle Monster跨界合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，而他也親自上陣拍攝形象廣告。圖／Gentle Monster提供

蔡徐坤首度與韓國潮牌眼鏡Gentle Monster跨界合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，而他也親自上陣拍攝形象廣告。圖／Gentle Monster提供
蔡徐坤首度與韓國潮牌眼鏡Gentle Monster跨界合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，而他也親自上陣拍攝形象廣告。圖／Gentle Monster提供

蔡徐坤與Gentle Monster聯名太陽眼鏡的特殊包裝。圖／Gentle Monster提供
蔡徐坤與Gentle Monster聯名太陽眼鏡的特殊包裝。圖／Gentle Monster提供

蔡徐坤與Gentle Monster聯名太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供
蔡徐坤與Gentle Monster聯名太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供

蔡徐坤與Gentle Monster聯名太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供
蔡徐坤與Gentle Monster聯名太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供

蔡徐坤與Gentle Monster聯名太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供
蔡徐坤與Gentle Monster聯名太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供

蔡徐坤與Gentle Monster聯名太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供
蔡徐坤與Gentle Monster聯名太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供

ZIV王心恬限量公益聯名款休閒太陽眼鏡。圖／ZIV提供
ZIV王心恬限量公益聯名款休閒太陽眼鏡。圖／ZIV提供

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