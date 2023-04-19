蔡徐坤化身帥氣特工詮釋聯名墨鏡 百萬人朝聖搶買同款設計！

中國流量明星蔡徐坤首度與韓國潮牌眼鏡Gentle Monster跨界合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，而他也親自上陣拍攝形象廣告。蔡徐坤在形象廣告中化身帥氣特工模樣，曝光後也吸引超過百萬人朝聖觀看，更有許多粉絲在社群平台上留言「一定要get同款」、「這是我的特工老公」。

繼天團Blackpink的Jennie之後，這是Gentle Monster二度與明星藝人合作，此次以「能量水晶」為設計要素，鑲嵌於鏡臂間，打造了4款限定太陽眼鏡。Gentle Monster以經典款式為基礎，利用蔡徐坤的英文名字為概念，在鏡臂上以水晶鑲嵌和金屬塑造出KUN字樣，或是直接以水晶拼寫出KUN。而在形象廣告，則為了傳達未來感，讓蔡徐坤化身特工，從高樓一躍而下，或是與人武術對打，頗有基奴李維的經典電影「駭客任務」既視感。

王心恬與台灣品牌ZIV合作，設計兩款聯名太陽眼鏡。圖／ZIV提供

而擁有名模與香氛品牌創辦人身份的王心恬也與台灣品牌ZIV合作，設計兩款聯名太陽眼鏡。系列太陽眼鏡的鏡腳印上ZIV和「Candy Weapon」字樣，王心恬解釋「在從事我熱愛的運動時可以創造出力量，因此取為武器，把所有運動商品都變成自己給自己力量加乘的利器」。兩款鏡片都具有抗UV 400、防油污的功能，其中的運動款還配有兩段式可調整防滑鼻墊，王心恬還提到，在參加鐵人比賽時配戴特別有感，即便汗流滿面，也不會隨便滑動。配色很有春天的感覺，卻又很中性，可剛可柔，男女都適合。

蔡徐坤首度與韓國潮牌眼鏡Gentle Monster跨界合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，而他也親自上陣拍攝形象廣告。圖／Gentle Monster提供

蔡徐坤首度與韓國潮牌眼鏡Gentle Monster跨界合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，而他也親自上陣拍攝形象廣告。圖／Gentle Monster提供

蔡徐坤與Gentle Monster聯名太陽眼鏡的特殊包裝。圖／Gentle Monster提供

蔡徐坤與Gentle Monster聯名太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供

蔡徐坤與Gentle Monster聯名太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供

蔡徐坤與Gentle Monster聯名太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供

蔡徐坤與Gentle Monster聯名太陽眼鏡。圖／Gentle Monster提供