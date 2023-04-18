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全聯獨賣台東關山「好欣豬」 主婦激推隱藏版炸豬排美味秘訣就是它

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好欣豬產品熱銷第一名的「熟成日式炸豬排」，去年賣破1,500萬元，預計持續擴大即食料理系列產品。記者黃筱晴／攝影
好欣豬產品熱銷第一名的「熟成日式炸豬排」，去年賣破1,500萬元，預計持續擴大即食料理系列產品。記者黃筱晴／攝影

慢活的豬更好吃！全聯自2019年獨家導入「好欣豬」產品，與位於好山好水台東關山的契約養殖場合作，主打良好環境、人道飼養、產銷履歷認證，且養足210天，成熟度夠油脂均勻，並運用獨創的「濕式熟成」技術，在包裝上架到賣場之前，還經過7～9天0～2℃低溫熟成，美味更升級。僅靠著7款好欣豬產品在2022年就銷售了出40萬份，創造將近5,000萬元業績，今年預計再推出2款加熱即食新品，目標業績破億。

全聯目前共推出「好欣豬梅花薄切肉片」、「好欣豬里肌薄切肉片」、「好欣豬腿肉絲」等百搭好料理的冷凍肉品，3款皆具備碳足跡標籤，另外還有「好欣豬五花薄切肉片」、「好欣豬霜降肉」也將申請碳足跡標籤，以及「好欣豬熟成日式炸豬排」、「好欣豬起司漢堡排」2款簡單加熱即可上桌的便利即食料理。其中熱銷第一名的「好欣豬熟成日式炸豬排」，去年賣破1,500萬元，是許多媽媽冷凍庫默默囤貨的料理好幫手；其次為燒烤鍋物必備的人氣「好欣豬梅花薄切肉片」，亦有銷售出上千萬元好佳績。

實際走訪「好欣豬」位於台東關山的瑞清牧場，豬舍有蜂巢式水濂片降溫系統，架高的豬舍讓豬隻在鐵架上活動，排泄物則全數落於下層地板上，環境相對寬敞、潔凈。飼料中則是添加納豆菌、酵母菌等益生菌，無賀爾蒙與藥物殘留，分齡分區飼養，讓每一頭豬隻能得到更好的照顧。

瑞清牧場豬隻比一般養殖場養殖時間更長約1個月，且在屠宰前會採血檢測血清抗體，確認無藥物殘留，與台畜工廠合作，人道屠宰後的豬肉迅速送進預冷室降溫，以2～4℃低溫冷卻24小時後再分切去骨修整，全程保鮮。獨創的濕式熟成技術透過溫度和時間的控管，利用豬肉本身的天然酵素軟化肉質纖維，讓豬肉變得更加軟嫩多汁，風味更細膩精緻。

全聯表示，台灣豬獨特的美味以及多樣化的商品，讓「豬肉」佔所有肉類銷售之冠，看準消費者除了美味也追求方便快速料理的需求，今年好欣豬商品預計再推出瓜仔肉、豆豉肉丁等電鍋加熱即可食用的超下飯料理，讓大家吃得安心又美味。

全聯自2019年起獨家導入「好欣豬」產品，與位於好山好水台東關山的2家契約養殖場合作，主打良好環境、人道飼養、產銷履歷認證，讓民眾吃得美味又安心。記者黃筱晴／攝影
全聯自2019年起獨家導入「好欣豬」產品，與位於好山好水台東關山的2家契約養殖場合作，主打良好環境、人道飼養、產銷履歷認證，讓民眾吃得美味又安心。記者黃筱晴／攝影
全聯2022年靠著7款好欣豬產品就銷售了出40萬份，創造將近5,000萬元業績。記者黃筱晴／攝影
全聯2022年靠著7款好欣豬產品就銷售了出40萬份，創造將近5,000萬元業績。記者黃筱晴／攝影
瑞清牧場獲優良豬場認證，飼料中添加納豆菌、酵母菌等益生菌，無賀爾蒙與藥物殘留，分齡分區飼養，讓每一頭豬隻能得到更好的照顧。記者黃筱晴／攝影
瑞清牧場獲優良豬場認證，飼料中添加納豆菌、酵母菌等益生菌，無賀爾蒙與藥物殘留，分齡分區飼養，讓每一頭豬隻能得到更好的照顧。記者黃筱晴／攝影
「好欣豬」位於台東關山契約養殖場設置蜂巢式水濂片降溫系統，為豬隻打造更舒適的環境。記者黃筱晴／攝影
「好欣豬」位於台東關山契約養殖場設置蜂巢式水濂片降溫系統，為豬隻打造更舒適的環境。記者黃筱晴／攝影
瑞清牧場以架高的豬舍讓豬隻在鐵架上活動，排泄物則全數落於下層地板上，環境相對寬敞、潔凈。記者黃筱晴／攝影
瑞清牧場以架高的豬舍讓豬隻在鐵架上活動，排泄物則全數落於下層地板上，環境相對寬敞、潔凈。記者黃筱晴／攝影

豬肉 低溫 台東

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