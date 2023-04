輕薄又搶眼！Acer Swift Go筆電新品 全面升級OLED螢幕

看準疫情之後民眾對輕薄好攜帶效能筆電的需求越來越強烈,宏碁宣布推出全新外型亮麗的Swift Go輕薄系列筆電,共有14、16吋兩種規格,升級OLED螢幕,以16:10四面窄邊框設計,達成屏佔比高達90%的極佳顯示比例,且擁有高達400尼特的最高亮度、100% DCI-P3廣色域及VESA DisplayHDR TrueBlack 500認證,並獲得德國萊因TÜV顯示認證,注重外型之餘也關心視力健康。

Swift Go系列搭載第13代Intel Core H系列處理器,通過Intel Evo平台認證,頂級效能和超過12.5小時的全日長效續航電池電力。配置升級TwinAir雙風扇系統、D6雙銅質散熱管和進氣鍵盤,能有效散熱、保持系統涼爽,讓使用者能隨時維持高性能和可靠性。

Acer Swift Go內建多種連接埠,包括支援Thunderbolt 4的USB Type-C、HDMI 2.1及MicroSD讀卡機,針對疫情後持續熱烈的線上學習、會議需求,Swift Go也加強了視訊影音功能,提供包括背景模糊、自動取景和眼神接觸,低光源下的時序雜訊抑制技術、具AI降噪功能的Acer PurifiedVoice技術等,都能讓視訊時享受更好的連線體驗。