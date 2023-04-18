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輕薄又搶眼！Acer Swift Go筆電新品 全面升級OLED螢幕

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
宏碁全新推出Swift Go系列筆電，外型輕巧纖薄、色彩亮麗，鋁合金機身厚度僅14.9公釐。記者吳致碩／攝影
宏碁全新推出Swift Go系列筆電，外型輕巧纖薄、色彩亮麗，鋁合金機身厚度僅14.9公釐。記者吳致碩／攝影

看準疫情之後民眾對輕薄好攜帶效能筆電的需求越來越強烈，宏碁宣布推出全新外型亮麗的Swift Go輕薄系列筆電，共有14、16吋兩種規格，升級OLED螢幕，以16:10四面窄邊框設計，達成屏佔比高達90%的極佳顯示比例，且擁有高達400尼特的最高亮度、100% DCI-P3廣色域及VESA DisplayHDR TrueBlack 500認證，並獲得德國萊因TÜV顯示認證，注重外型之餘也關心視力健康。

Swift Go系列搭載第13代Intel Core H系列處理器，通過Intel Evo平台認證，頂級效能和超過12.5小時的全日長效續航電池電力。配置升級TwinAir雙風扇系統、D6雙銅質散熱管和進氣鍵盤，能有效散熱、保持系統涼爽，讓使用者能隨時維持高性能和可靠性。

Acer Swift Go內建多種連接埠，包括支援Thunderbolt 4的USB Type-C、HDMI 2.1及MicroSD讀卡機，針對疫情後持續熱烈的線上學習、會議需求，Swift Go也加強了視訊影音功能，提供包括背景模糊、自動取景和眼神接觸，低光源下的時序雜訊抑制技術、具AI降噪功能的Acer PurifiedVoice技術等，都能讓視訊時享受更好的連線體驗。

迎接全民普發6,000元商機，Acer Swift Go 14定價37,900元，上市優惠現折5,000元，特價32,900元，活動網站登錄並綁定Acer LINE官方帳號再送LINE Points 1,000點，還可抽市價萬元Acer Store官方商城購物券。Swift Go 16，定價40,900元預計4月底開賣。

Acer Swift Go 14定價37,900元，上市優惠現折5,000元，特價32,900元還可享LINE Points回饋；Swift Go 16定價40,900元，預計4月底開賣。記者吳致碩／攝影
Acer Swift Go 14定價37,900元，上市優惠現折5,000元，特價32,900元還可享LINE Points回饋；Swift Go 16定價40,900元，預計4月底開賣。記者吳致碩／攝影
Acer Swift Go推出14、16吋規格，升級OLED螢幕，外型輕巧纖薄。記者吳致碩／攝影
Acer Swift Go推出14、16吋規格，升級OLED螢幕，外型輕巧纖薄。記者吳致碩／攝影

視力 AI Acer 筆電

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