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口罩大解封出現「面容焦慮症」？ 先從臉部清潔做起

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
DermaAngel護妍天使煥顏淨痘系列 毛孔細緻控油精華乳 50ml／520元。圖／DermaAngel護妍天使提供
DermaAngel護妍天使煥顏淨痘系列 毛孔細緻控油精華乳 50ml／520元。圖／DermaAngel護妍天使提供

即將迎來夏季，天氣漸漸變熱，近期也迎來了口罩幾乎全面解封，卻存在著一群害怕「脫罩」的族群。主要原因是，長期戴口罩下來，臉部肌膚悶壞了，出現了痘痘、粉刺，讓人看了焦慮。在保養程序上，第一步清潔最重要，清潔好的肌膚不會出現一些惱人的狀況。

國際級P2實驗室的台灣保養品牌DermaAngel護妍天使，旗下最知名的「淨痘系列」，跟著口罩解禁也同步升級，運用美國專利包覆技術，將三重精華的武器打擊皮脂上的問題。以優質的品質檢驗、黃金配方、肌膚微生態研究等四大功能，輔以頂尖研發團段的「Angelab天使肌科研所」，精心打造產品推出全新進化「煥顏淨痘系列」。

夏季最大的肌膚問題出油、粉刺、痘痘、角質肥厚、肌膚代謝異常、毛孔粗大、暗沈、痘疤、膚色不均、乾燥，一次解決。產品中含有長效控油因子B3及「全效水楊酸微囊」，更利用了美國專利包覆技術，將精準的親水層、溫和親脂層、全效一次到位，標靶性的改善肌膚問題。

經典的「安肌水」，除了有最新全效水楊酸微囊，還多添加了2% 菸鹼醯胺B3，以及95%高純度積雪草苷與玻尿酸；新品「小毛孔精華乳」多了B3+鋅雙重控油機制和金縷梅萃取，特別針對角質調理、T字出油者的完美聖物，亦可當作妝前控油精華局部使用，想要夏季妝感服貼，絕不可錯過的夏季旅遊必備保養。

DermaAngel護妍天使煥顏淨痘系列 煥膚控油安肌水 200ml／450元。 圖／DermaAngel護妍天使提供
DermaAngel護妍天使煥顏淨痘系列 煥膚控油安肌水 200ml／450元。 圖／DermaAngel護妍天使提供

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