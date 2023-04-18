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卡地亞BEAUTÉS DU MONDE高級珠寶展 2億藍綠鑽戒領銜

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林青霞與楊紫瓊於香港出席卡地亞BEAUTÉ S DU MONDE頂級珠寶展。圖／卡地亞提供
林青霞與楊紫瓊於香港出席卡地亞BEAUTÉ S DU MONDE頂級珠寶展。圖／卡地亞提供

卡地亞（CARTIER）BEAUTÉS DU MONDE頂級珠寶系列的最終篇章，將於2023年4月20日起至4月27日止於台北101旗艦店內展出，為期8天採預約制。本次頂級珠寶的奇幻旅程同時與香港地區共襄盛舉，上週於香港瑰麗酒店舉行慶祝晚宴，包括新科奧斯卡影后楊紫瓊、林青霞、劉嘉玲、何超瓊、 何超蓮、莫文蔚、周汶錡等眾多名人皆出席，鑑賞匯聚大自然和世界文化美學元素的活力新作。台灣地區展出包括全新BEAUTÉS DU MONDE頂級珠寶系列作品、卡地亞骨董珍藏系列、高級製表等，其中逾70件為首次抵台從未曝光過的新品。

林青霞於香港出席卡地亞BEAUTÉ S DU MONDE頂級珠寶展。圖／卡地亞提供
林青霞於香港出席卡地亞BEAUTÉ S DU MONDE頂級珠寶展。圖／卡地亞提供
劉嘉玲於香港出席卡地亞BEAUTÉ S DU MONDE頂級珠寶展。圖／卡地亞提供
劉嘉玲於香港出席卡地亞BEAUTÉ S DU MONDE頂級珠寶展。圖／卡地亞提供
新科奧斯卡影后楊紫瓊於香港出席卡地亞BEAUTÉ S DU MONDE頂級珠寶展。圖／卡地亞提供
新科奧斯卡影后楊紫瓊於香港出席卡地亞BEAUTÉ S DU MONDE頂級珠寶展。圖／卡地亞提供

●罕見優質寶石為經典注入新意

BEAUTÉS DU MONDE意指「世界之美」，頂級珠寶系列透過非凡之眼觀察世界，以前所未見的風格語彙，刻畫卡地亞豐富的靈感泉源：來自大海的珍寶、奇異動物、帶著美味果實的多肉植物、亦或是迷人的傳統物品、來自本地或他處的神話與傳說生物等。本次登台展中，最高價的MAHAVAI鑽戒，以一枚梨形1.31克拉豔彩藍藍綠鑽與一顆長方形圓角1.20克拉豔彩藍鑽重新演繹經典的雙主石Toi&Moi戒指，兩顆獨一無二的罕見彩鑽在顏色與切工形狀相對卻又互補、份量適中又恰好相襯托出彼此特有的和諧美感。

莫文蔚於香港出席卡地亞BEAUTÉ S DU MONDE頂級珠寶展。圖／卡地亞提供
莫文蔚於香港出席卡地亞BEAUTÉ S DU MONDE頂級珠寶展。圖／卡地亞提供
新科奧斯卡影后楊紫瓊於香港出席卡地亞BEAUTÉ S DU MONDE頂級珠寶展。圖／卡地亞提供
新科奧斯卡影后楊紫瓊於香港出席卡地亞BEAUTÉ S DU MONDE頂級珠寶展。圖／卡地亞提供

品牌標誌的美洲豹，在BEAUTÉS DU MONDE系列中以祖母綠和橘色調的紅玉髓的鮮明配色演繹為「異國美洲豹」，項鍊上一隻莊重又優雅的美洲豹棲坐在24.54克拉橢圓形尚比亞祖母綠上，毛皮圖案貫穿項鍊，橘色與綠色的寶石形成視覺節奏感。這次於台灣首度曝光的頂級珠寶腕表採用開放式的設計，躍動的豹身融入弧狀線條，隨豹首引領視線到相對望成趣的一顆重12.14克拉的水滴形切割尚比亞祖母綠與2.59克拉的梨形切割凸圓形尚比亞祖母綠。

●稀有美麗動物 抽象成為視覺律動

而另一款搶先全球首次曝光的頂級珠寶腕表，則是以紅碧璽詮釋旋壁雀的Tichodroma系列。這種雀鳥細長優雅的翅膀，因為部分鮮亮的亮紅色，往往讓人以為是蝴蝶。卡地亞巧妙選用令人驚豔的蛋面切工紅碧璽，結合鏤空的幾何元素，創造出波浪與回音的效果，捕捉抽象的迅速高飛意象。

卡地亞對這個世界上稀有美麗物種的好奇心，也可見於以全世界最大型的昆蟲彗尾蛾為靈感的Argema系列。項鍊設計以彗尾蛾的細長尾部為靈感，創造出獨樹一幟的抽象紋理圖案，黃色、棕色鑽石與黑色縞瑪瑙賦予層疊圖案顯得溫暖，讓人更易聚焦於中央一枚7.30克拉彩棕黃老礦圓形明亮式切割主鑽；這也是搶先全球首次曝光的新作。

●罕見哥倫比亞祖母綠 最新限量製表 登台誘客

BEAUTÉS DU MONDE系列Mahavai藍與綠鑽石戒指，鉑金鑲嵌1顆1.31克拉豔彩藍梨形藍綠色彩鑽、1顆1.20克拉豔彩圓角長方形藍色彩鑽、梨形和明亮式切工鑽石，約2億200萬元。圖／卡地亞提供
BEAUTÉS DU MONDE系列Mahavai藍與綠鑽石戒指，鉑金鑲嵌1顆1.31克拉豔彩藍梨形藍綠色彩鑽、1顆1.20克拉豔彩圓角長方形藍色彩鑽、梨形和明亮式切工鑽石，約2億200萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列Synesthesie項鍊/胸針可轉換式套組，鉑金鑲嵌1顆35.47克拉哥倫比亞的六角形祖母綠主石，27顆方形祖母綠切工鑽石總重14.29克拉、祖母綠和綠松石孔珠、綠松石、鑽石，主石和流蘇可替換，兩者皆可作為胸針配戴，約7,550萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列Synesthesie項鍊/胸針可轉換式套組，鉑金鑲嵌1顆35.47克拉哥倫比亞的六角形祖母綠主石，27顆方形祖母綠切工鑽石總重14.29克拉、祖母綠和綠松石孔珠、綠松石、鑽石，主石和流蘇可替換，兩者皆可作為胸針配戴，約7,550萬元。圖／卡地亞提供
BEAUTÉS DU MONDE系列Panthère Exotique全系列項鍊、戒指、珠寶腕表。圖／卡地亞提供
BEAUTÉS DU MONDE系列Panthère Exotique全系列項鍊、戒指、珠寶腕表。圖／卡地亞提供

許多人夢寐以求的頂級哥倫比亞祖母綠，這次展出的Synesthesie可轉換式套組絕對不容錯過。為能彰顯這顆珍貴的35.47克拉六角形祖母綠，卡地亞大膽地襯以大量祖母綠孔珠和稜角分明的幾何形狀鑽石，點綴其間的綠松石交錯穿插於祖母綠的綠色主色調之間，把玩兩個相近色調細膩的變化，營造出活潑生動又豐盛奢華的整體效果。祖母綠吊墜和流蘇可轉換配戴，兩者皆可作為胸針。

而日前甫於日內瓦鐘錶與奇蹟表展上曝光的全新製表新作，也於此次高級珠寶展熱騰騰登台。搭載鏤空機芯的Tank Normale限量鉑金腕表，鏤空機芯呈現細緻優雅的漸層色調，而24小時機芯更特地將正午12時設置於12點鐘位置靠近象徵太陽的鏤空圓形圖案上方，因此6點鐘位置為午夜0時，也巧妙呼應表盤下方鏤空的彎月圖案。

林青霞於香港出席卡地亞BEAUTÉ S DU MONDE頂級珠寶展。圖／卡地亞提供
林青霞於香港出席卡地亞BEAUTÉ S DU MONDE頂級珠寶展。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列Synesthesie耳環，鉑金鑲嵌2顆來自哥倫比亞的六角形祖母綠總重18.20克拉、祖母綠孔珠、綠松石、鑽石，約1,780萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列Synesthesie耳環，鉑金鑲嵌2顆來自哥倫比亞的六角形祖母綠總重18.20克拉、祖母綠孔珠、綠松石、鑽石，約1,780萬元。圖／卡地亞提供
BEAUTÉS DU MONDE系列Panthère Exotique祖母綠項鍊，鉑金鑲嵌24.54克拉橢圓形尚比亞祖母綠主石、5顆尚比亞水滴形祖母綠總重40.90克拉、3顆尚比亞圓形祖母綠總重9.31克拉、祖母綠眼睛、紅玉髓、縞瑪瑙、鑽石，約9,600萬元。圖／卡地亞提供
BEAUTÉS DU MONDE系列Panthère Exotique祖母綠項鍊，鉑金鑲嵌24.54克拉橢圓形尚比亞祖母綠主石、5顆尚比亞水滴形祖母綠總重40.90克拉、3顆尚比亞圓形祖母綠總重9.31克拉、祖母綠眼睛、紅玉髓、縞瑪瑙、鑽石，約9,600萬元。圖／卡地亞提供
BEAUTÉS DU MONDE系列Mahavai藍與綠鑽石戒指，鉑金鑲嵌1顆1.31克拉豔彩藍梨形藍綠色彩鑽、1顆1.20克拉豔彩圓角長方形藍色彩鑽、梨形和明亮式切工鑽石，約2億200萬元。圖／卡地亞提供
BEAUTÉS DU MONDE系列Mahavai藍與綠鑽石戒指，鉑金鑲嵌1顆1.31克拉豔彩藍梨形藍綠色彩鑽、1顆1.20克拉豔彩圓角長方形藍色彩鑽、梨形和明亮式切工鑽石，約2億200萬元。圖／卡地亞提供
搶先全球首次曝光的BEAUTÉS DU MONDE系列Argema棕黃鑽石項鍊，以全世界最大型的昆蟲彗尾蛾為設計靈感，白K金與黃K金鑲嵌一顆重7.30克拉的彩棕黃老礦圓形明亮式切割鑽石、縞瑪瑙，黃色、棕色及白色圓形明亮式切割鑽石，約2,770萬元。圖／卡地亞提供
搶先全球首次曝光的BEAUTÉS DU MONDE系列Argema棕黃鑽石項鍊，以全世界最大型的昆蟲彗尾蛾為設計靈感，白K金與黃K金鑲嵌一顆重7.30克拉的彩棕黃老礦圓形明亮式切割鑽石、縞瑪瑙，黃色、棕色及白色圓形明亮式切割鑽石，約2,770萬元。圖／卡地亞提供
BEAUTÉS DU MONDE系列Panthère Exotique祖母綠耳環，鉑金鑲嵌2顆尚比亞祖母綠總重16.36克拉、2顆尚比亞蛋形切工祖母綠總重3.64克拉、紅玉髓、縞瑪瑙、鑽石，1,820萬元。圖／卡地亞提供
BEAUTÉS DU MONDE系列Panthère Exotique祖母綠耳環，鉑金鑲嵌2顆尚比亞祖母綠總重16.36克拉、2顆尚比亞蛋形切工祖母綠總重3.64克拉、紅玉髓、縞瑪瑙、鑽石，1,820萬元。圖／卡地亞提供
日前甫於日內瓦鐘表與奇蹟表展發表的2023全新Tank Normale鏤空鉑金腕表，50枚獨立編號限量版，鉑金表殼配卡地亞9628 MC型工作坊精製手動上鍊機械機芯，255萬元。圖／卡地亞提供
日前甫於日內瓦鐘表與奇蹟表展發表的2023全新Tank Normale鏤空鉑金腕表，50枚獨立編號限量版，鉑金表殼配卡地亞9628 MC型工作坊精製手動上鍊機械機芯，255萬元。圖／卡地亞提供
搶先全球首次曝光的BEAUTÉS DU MONDE系列Tichodroma頂級珠寶神秘腕表，以擁有蝴蝶般翅膀的旋壁雀為設計靈感，白K金鑲嵌3顆共重17.75克拉的凸圓形切割紅碧璽、13顆蛋白石、15顆縞瑪瑙、2顆鑽石形階梯式切割鑽石、453顆圓形明亮式切割鑽石，約2,910萬元。圖／卡地亞提供
搶先全球首次曝光的BEAUTÉS DU MONDE系列Tichodroma頂級珠寶神秘腕表，以擁有蝴蝶般翅膀的旋壁雀為設計靈感，白K金鑲嵌3顆共重17.75克拉的凸圓形切割紅碧璽、13顆蛋白石、15顆縞瑪瑙、2顆鑽石形階梯式切割鑽石、453顆圓形明亮式切割鑽石，約2,910萬元。圖／卡地亞提供
Panthère美洲豹玉石晝夜顯示腕表，40毫米鍍銠飾白K金鑲鑽表殼、9982 MC型手上鍊機械機芯具備晝夜指示與逆跳分針、表盤鑲嵌鑽石、玉石、黑色真漆豹紋和豹鼻、梨形祖母綠豹眼，30枚獨立編號限量，約575萬元。圖／卡地亞提供
Panthère美洲豹玉石晝夜顯示腕表，40毫米鍍銠飾白K金鑲鑽表殼、9982 MC型手上鍊機械機芯具備晝夜指示與逆跳分針、表盤鑲嵌鑽石、玉石、黑色真漆豹紋和豹鼻、梨形祖母綠豹眼，30枚獨立編號限量，約575萬元。圖／卡地亞提供

珠寶 腕表 鑽石

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