第2件6折！星宇「凍乾咖啡杯、蜂蜜鬆餅餅乾」限時開賣

「星宇航空」與 「SUNFRIEND MOUTH」聯手全新企劃，把飛行時豐富玩味的感受變化成食品，推出「星宇航空凍乾冷萃咖啡迷你杯」、「星宇航空蜂蜜鬆餅餅乾」及「星宇航空抹茶拿鐵」等3款點心，限定於7-ELEVEN 獨家販售。為慶祝新品上市，活動期間還可享指定商品「第2件6折」的優惠。

此次登場的產品中，「星宇航空凍乾冷萃咖啡迷你杯」以「飛翔時看著窗外景色，邊細細品嚐咖啡」為概念出發點，將咖啡新鮮萃取後，以零下40度的低溫凍乾，鎖住新鮮咖啡的風味香氣，只要將迷你杯加入冷熱水，三秒就能還原一杯現磨咖啡。不只是美式咖啡，還可搭配牛奶或燕麥奶，變身成冰拿鐵，亦可搭配其他飲品製成特調飲品。

「星宇航空蜂蜜鬆餅餅乾」以美式早午餐代表食物「鬆餅」為發想，每片小巧精緻、一口一個，入可口品嚐蜂蜜、牛奶和雞蛋香味在口中化開的滋味。至於讓人聯想到日本的「星宇航空抹茶拿鐵」，期盼帶給民眾航太科技與日式傳統兼具的感受，加入熱水或熱牛奶，就可以擁有彷彿在日式枯山水庭院享用抹茶的和風感受。