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換季潮履怎麼挑？IU李知恩、坤達和范少勳親示範 跟著穿就對了！
換下厚重衣物的同時，配搭鞋款也該要隨之變化。為陪伴Z世代消費者自在探索城市，adidas首度推出X_PLRBOOST休閒鞋，找來品牌大使坤達等人來詮釋。而New Balance在呈現全新9060鞋時，邀請形象大使IU李知恩和范少勳、林映唯等人來示範。
全新的X_PLRBOOST休閒鞋，有別於adidas其他鞋款，鞋側三條線為立體膠囊設計，辨識度高。鞋面採用雙材質拼接，鞋舌、鞋領及後跟處運用NEOPRENE潛水布料，不但防刮痕、好清洗，更方便穿脫；鞋頭處則使用含有50%的再生材質 ENGINEERED MESH工藝式網布，交錯的拼接感也提升鞋款潮流感。中底設計結合adidas經典ULTRABOOST鞋的雙層BOOST中底，適合日常行走，帶來舒適柔軟的回彈腳感。推出四種不同配色，包含以灰黑色為基底，搭配淺黃色點綴的男款，以及用淺藍經典三條紋輔以亮橘色的清新女款。
而New Balance自990系列延伸的9060鞋，利用麂皮拼接、透氣網布設計，搭載鑽石造型大底，以及鞋舌上靈感源自初代991的鞋帶裝飾Logo而成。特別是結合透明RC足踝穩定片設計，加入了ABZORB及SBS緩震技術的雙密度中底，升級穿著腳感。品牌形象大使IU就演繹奶茶拼接晨霧藍細節鞋履搭配休閒裙裝，展現率性愜意魅力。林映唯與范少勳分別以花卉套裝以及深淺藍色調套裝搭配9060鞋，展現兩人不設限的時尚觀點。
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