LINE MOBILE回歸！ 攜手中華電信推5G服務每月599起

想要申辦5G門號的民眾現在又有新選擇，中華電信今宣布與LINE合作推出「LINE MOBILE 5G服務」，提供月繳599、799、999、1,399元資費，除贈市話分鐘數優惠，另贈送LINE POINTS最多2,000點、兌換貼圖的LINE代幣最多1,200枚，及最多4組LINE MUSIC FUN Plus鈴聲等好禮，更結合LINE Pay與LINE TAXI服務，拓展優惠圈，為消費者帶來更全面虛實融合的OMO（Online merge offline）跨圈智慧生活。

LINE在2021年與遠傳電信結束LINE MOBILE 4G服務後，這次選擇與中華電信合作進入5G世代，只要綁約12月，每月599元起就能享受5G飆網服務，即日起透過LINE MOBILE官方帳號（ID：@linemobiletw）即可線上輕鬆完成申辦、繳費、客服等需求，5月18日前加入官方帳號好友，即能免費下載人氣插畫家的限定應援貼圖，5月21日前，新戶申辦LINE MOBILE 5G服務不限資費，還能再享早鳥優惠的LINE POINTS 500點加碼回饋。

這次雙方結盟更同步與LINE Pay與LINE TAXI合作，中華電信網路及實體門市提供LINE Pay綁定信用卡支付申辦方案費用及LINE POINTS點數可折抵預繳款項。中華電信會員使用Hami Pay App開啟LINE TAXI叫車，可使用Hami Point兌換乘車金折抵車資，即日起可免費領取40元乘車券，LINE TAXI新註冊會員還可加碼領取700元乘車券大禮包。