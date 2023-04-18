快訊

政治人物好感度調查！台灣民意基金會曝民調 郭台銘人氣「微熱」

健保署長石崇良昨驚傳被「免職」 薛瑞元曝考量是這點

小六女生遭「師對生」霸凌惡行曝光 家長淚訴：救救我的小孩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE MOBILE回歸！ 攜手中華電信推5G服務每月599起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
為慶祝LINE MOBILE 5G服務正式上線，更獨家贈送LINE POINTS、可兌換貼圖的LINE代幣、以及LINE MUSIC FUN Plus鈴聲方案。圖／LINE提供
為慶祝LINE MOBILE 5G服務正式上線，更獨家贈送LINE POINTS、可兌換貼圖的LINE代幣、以及LINE MUSIC FUN Plus鈴聲方案。圖／LINE提供

想要申辦5G門號的民眾現在又有新選擇，中華電信今宣布與LINE合作推出「LINE MOBILE 5G服務」，提供月繳599、799、999、1,399元資費，除贈市話分鐘數優惠，另贈送LINE POINTS最多2,000點、兌換貼圖的LINE代幣最多1,200枚，及最多4組LINE MUSIC FUN Plus鈴聲等好禮，更結合LINE Pay與LINE TAXI服務，拓展優惠圈，為消費者帶來更全面虛實融合的OMO（Online merge offline）跨圈智慧生活。

LINE在2021年與遠傳電信結束LINE MOBILE 4G服務後，這次選擇與中華電信合作進入5G世代，只要綁約12月，每月599元起就能享受5G飆網服務，即日起透過LINE MOBILE官方帳號（ID：@linemobiletw）即可線上輕鬆完成申辦、繳費、客服等需求，5月18日前加入官方帳號好友，即能免費下載人氣插畫家的限定應援貼圖，5月21日前，新戶申辦LINE MOBILE 5G服務不限資費，還能再享早鳥優惠的LINE POINTS 500點加碼回饋。

這次雙方結盟更同步與LINE Pay與LINE TAXI合作，中華電信網路及實體門市提供LINE Pay綁定信用卡支付申辦方案費用及LINE POINTS點數可折抵預繳款項。中華電信會員使用Hami Pay App開啟LINE TAXI叫車，可使用Hami Point兌換乘車金折抵車資，即日起可免費領取40元乘車券，LINE TAXI新註冊會員還可加碼領取700元乘車券大禮包。

因應解封後越來越熱烈的國際漫遊需求，中華電信之後也將推出透過LINE MOBILE官方帳號快速申請國際漫遊方案及預付卡等方案；設置中華電信VIP電子會員卡，直接從LINE聊天室即可查詢等級、累計帳金、剩餘點數、電子票券並領取相關優惠贈禮一站完成。

中華電信與LINE宣布合作推出「LINE MOBILE 5G服務」。中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財（圖左）與LINE台灣執行長陳立人（圖右）。圖／LINE提供
中華電信與LINE宣布合作推出「LINE MOBILE 5G服務」。中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財（圖左）與LINE台灣執行長陳立人（圖右）。圖／LINE提供

LINE 貼圖 中華電信

延伸閱讀

苗縣6旬婦遭投資詐騙 駕豪車年輕「幣商」夫妻疑涉案

中華電信與LINE合推5G服務 雙方深度合作虛實整合業務

中華電信與LINE合作推出LINE MOBILE 5G服務 推四資費

中華電信與LINE攜手合作 推LINE MOBILE 5G服務

相關新聞

ANA「BUG票」20多萬下殺到3萬多 台灣窗口：已訂機票都算有效

ANA全日空航空越南官網昨出現「BUG票」，雅加達到紐約來回商務艙僅1萬多元、至少要20多萬元的雅加達飛洛杉磯頭等艙來回...

第2件6折！星宇「凍乾咖啡杯、蜂蜜鬆餅餅乾」限時開賣

「星宇航空」與 「SUNFRIEND MOUTH」聯手全新企劃，把飛行時豐富玩味的感受變化成食品，推出「星宇航空凍乾冷萃...

換季潮履怎麼挑？IU李知恩、坤達和范少勳親示範 跟著穿就對了！

換下厚重衣物的同時，配搭鞋款也該要隨之變化。為陪伴Z世代消費者自在探索城市，adidas首度推出X_PLRBOOST休閒鞋，找來品牌大使坤達等人來詮釋。而New Balance在呈現全新9060鞋時，邀請形象大使IU李知恩和范少勳、林映唯等人來示範。

LINE MOBILE回歸！ 攜手中華電信推5G服務每月599起

想要申辦5G門號的民眾現在又有新選擇，中華電信今宣布與LINE合作推出「LINE MOBILE 5G服務」，提供月繳59...

Bug票飛美商務艙不到1萬元 ANA總公司確認「全數認賠」

全日空（ANA）越南官網昨天晚間出現Bug機票，從雅加達飛美國、加拿大等地機票來回商務艙不到新台幣1萬元。全日空今天表示...

把SOGO當儲藏室「SOGOplus」首創百貨電商一次買周期配

線上結合線下的「數位新零售」已經是各大零售的重點必修學分，遠東SOGO百貨自2016年推出電商SOGO iStore，摸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦