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把SOGO當儲藏室「SOGOplus」首創百貨電商一次買周期配

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯（右二）率領團隊宣布SOGOplus線上購物平台4/20正式開站。圖／SOGO提供
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯（右二）率領團隊宣布SOGOplus線上購物平台4/20正式開站。圖／SOGO提供

線上結合線下的「數位新零售」已經是各大零售的重點必修學分，遠東SOGO百貨自2016年推出SOGO istore線上購物平台，摸索電商經營模式在練兵7年後，投入百萬預算費時一年自建電商平台，SOGO全新線上購物平台命名為「SOGOplus」象徵SOGO品牌與服務的延伸，將於4/20正式開站上線。

遠東SOGO董事長黃晴雯正是SOGO自建電商平台的推手，她說「上階段的電商我們定義為試營運，SOGOplus將作為SOGO的延伸，以後SOGO將24小時全年無休為大家服務，迎接『零售4.0的生態系』、『無摩擦消費』，SOGO準備好了。」黃晴雯並強調「我們一定可以擔保，SOGO在實體通路提供的完整精緻，在電商也將同步延伸，而SOGOplus也將以ESG綠色電商為主軸，支持在地，讓線上平台成為各地方農友的友善通路銷售。

相較其他百貨電商平台，SOGOplus特別推出百貨電商獨家的「一次買周期配」服務，針對日常生活的消耗品、體積重量龐大的日常用品，可以一次下單，再選擇逐月由SOGOplus分批出貨宅配到家，居家空間不必拿來儲物，黃晴雯談這項服務說到「讓SOGO當你的儲藏室」。

SOGOplus延續SOGO百貨落實ESG的精神，在電商選品也特別重視「綠色購物」，重視與台灣在地連結、扶持在地良品，特別在線上規畫「SOGO Sustain」商品專區，將符合綠色消費概念的商品齊聚一區，方便搜尋選購。SOGO資深副總吳素吟更親自帶隊走到產地尋找優質好物，開站後首檔推出與屏東縣政府合作的「屏東好物」特區，未來也會持續把台灣好物透過電商便利銷售到全台。另外，為了鼓勵消費者線上買到店取貨，以減少宅配包材與運輸排碳，也會特別回饋點數優惠。

而SOGO APP的百萬會員正是SOGOplus最佳的母體，只要是SOGO APP會員，就可在SOGOplus一鍵登入，而SOGO APP的百萬會員也將是全新電商平台的潛在使用者。

慶祝SOGOplus開站，4/20-4/22期間限定推出「首3日100元購物金現領現折」；4/20～4/28化妝品滿3,000現折300，回饋10％。4/20-5/14全檔期推出「全站商品不限金額免運」、「到店取貨HPG點數 5 倍送」、「累積消費滿萬，HPG點數3倍送」等。美妝業種是SOGO百貨的厲害強項，開站也特別攜手化妝品指標集團，推出「品牌集團推薦夯品」、「每日限量秒殺爆品」等好康優惠。

SOGOplus 4/20限日販售，ESTEE LAUDER小棕修護狂歡組價值8,415元，優惠價4,250元。圖／SOGO提供
SOGOplus 4/20限日販售，ESTEE LAUDER小棕修護狂歡組價值8,415元，優惠價4,250元。圖／SOGO提供
SOGOplus 4/20限日販售，LANCOME超未來肌因賦活露大容量組價值14,764元，優惠價8,350元。圖／SOGO提供
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SOGOplus 4/20限日販售，資生堂國際櫃百優保濕倍增禮盒價值9,800元，優惠價5,600元。圖／SOGO提供
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SOGOplus 4/21限日販售，MAC超持妝柔焦水粉餅買一送一價值3,600元，優惠價1,800元。圖／SOGO提供
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SOGOplus 4/21限日販售，SHU UEMURA神級金萃潔顏發燒限定價值5,782元，優惠價3,650元。圖／SOGO提供
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SOGOplus 4/21限日販售，BOBBI BROWN明星淨妝vip獨享組價值5,220元，優惠價3,280元。圖／SOGO提供
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SOGOplus 4/22限日販售，DECORTE小紫家族全能修護組價值8,350元，優惠價4,300元。圖／SOGO提供
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SOGOplus慶祝開站，4/20～4/28推出多項專屬優惠。圖／SOGO提供
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