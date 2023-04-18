不要懷疑！換季購買新裝、配件還能順手做永續
你是否在物色夏季到來要穿的新裝或是想添購配件呢？迎接世界地球日（4月22日）的到來，新加坡時尚品牌PEDRO推出以回收物料製成的「rePEDRO」系列新品，提醒人們要珍惜大地之母的美麗。而日本流行品牌GU提出多項策略，持續號召二手衣回收捐贈活動，並擴大推出更多元的永續商品。
「永續」幾乎成為每個時尚品牌發展的重點之一，像是PEDRO推出的「rePEDRO」系列皆以帆布和超細纖維為主材質，其中超過 50%是由回收棉和聚酯纖維製成，色彩則汲取大自然為靈感， 調和出檸檬綠和百搭中性色調的米、黑色，將環保理念和時尚概念提升至更高層次。系列中的Hybrix運動鞋，帶有質樸色彩，可鹽可甜的外型，不論正裝或是出遊，都能毫不費力的展現穿搭魅力。而rePEDRO托特包外觀上以菱格紋縫線細節增添現代氣息，附帶可拆卸的環保杯套提帶，更貼近日常使用習慣。
而GU則是把永續落實在不同層面，像是透過使用回收自寶特瓶、纖維等為原料製成的再生聚酯纖維為原料，製成一系列使用再生素材的永續商品，其佔比更達全體商品5.2%。自去年9月開始，GU就停止供應免費紙提袋，實施收費制度，還把紙袋獲利捐給農委會林務局「植樹造林計畫」或進行相關永續計畫等。GU今年則更近進一步，讓受到歡迎的ORDER & PICK服務，減少一次性塑膠包裝材料使用量，並採用可重複使用的循環包裝袋。還將與林務局合作植樹造林計畫，自即日起進行6年期造林與育林行動，預計種植超過1萬8千株樹木，合力減碳！
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