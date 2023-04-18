千歲爺奶玩藝術 民雄「藝千歲」開展

嘉義大學視覺藝術學系教授陳箐繡在社區發展協會的支持下，帶領長輩學習藝術創作，即日起至4月22日在嘉義大學民雄校區舉行「藝千歲」藝文展覽，參展者年紀加起來高達1279歲，是全台難得一見的創齡畫展。

教授陳箐繡自2019年起投入民雄鄉文隆社區長照據點服務，在社區發展協會的支持下成立「文隆創齡畫室」，帶領長輩學習藝術創作，讓這群喜愛作畫的長輩，透過畫作展現青春歲月、精彩人生與動人的故事。

陳箐繡表示，參展者都是文隆創齡畫室成員，進階班與初級班各9名，作品相當精采，參展者年紀加起來高達1279歲，學習的精神令人動容，因此特別策劃此次展覽，希望讓畫室中每位長輩多年的藝術學習與努力創作成果可以被看到、被欣賞及廣受肯定。也希望藉由創齡畫展提供在學的大學生另一種有別於學院式的藝術學習型態與美學觀點。

學員在嘉大視覺藝術系研究生教導下，嘗試許多媒材技法，特別展出兩幅30號 (91*72.5 cm) 的亞克力畫，其他創作作品由學員自由發揮，包括亞克力畫、水墨畫和水彩，甚至將印製的明信片也一併展出，展出形式自由瀟灑。