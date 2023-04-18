潮牌PHORTY新品秀解構美學 跳色縫線結合復古拼布 沒別的就是「帥氣」！

天氣漸熱，各品牌也紛紛端出換季新品，而由「周董」周杰倫擔任創意總監的潮牌PHANTACi支線「PHORTY」也不例外。這季以實驗性的設計出發，大玩解構美學，運用縫線跳色外顯、剪裁打摺、下擺抽鬚綴邊與水洗變化等技法，塑造出當代男子的帥氣形象。

潮牌PHANTACi支線PHORTY在這季，從細節處著手，以黑、白做為主要基調，穿插勃根地紅與莫蘭迪綠，透過色塊組合形成對比，大量原色丹寧及復古配色直條紋讓面料帶出古典氣息，疊加各種元素創造了層次感。PHORTY讓拼接手法成為視覺重點，交織出運動感氛圍，加上復古拼布點綴，還有寬鬆輪廓剪裁，凸顯兼容並蓄的運動時尚。其中的丹寧系列則結合東方元素，使用中式盤扣、不規則線條剪裁以及細膩的丹寧車縫線等細節為主軸，設計出雙排扣點綴撞色紋樣的襯衫、粗獷率性丹寧寬褲、報童帽等單品，展現東、西方文化的交融。

PHORTY利用復古配色直條紋讓面料帶出古典氣息，疊加各種元素創造了層次感。圖／PHANTACi提供

同樣是支線品牌的AAPE則和迪士尼合作，為紀念品牌創立100周年，推出了Mickey Mouse（米奇，米老鼠）聯名系列。以黑、白基礎色與象徵春意盎然的草綠色為基調，結合米奇在動畫中活潑神情舉止被繪製的印花設計。而且米奇經典的紅、黃配色造型換裝為AAPE新一季的綠紫猿顏迷彩，兩者代表性DNA相融激盪出趣味感。另外，設計師更受到米奇誕生手稿的啟發，設計出手繪塗鴉版本的米奇與AAPE MOONFACE猿顏，於T恤前後交相呼應，描繪出帶有復古感的畫作。

PHORTY丹寧系列則結合東方元素，使用中式盤扣、不規則線條剪裁以及細膩的丹寧車縫線等細節為主軸。圖／PHANTACi提供

AAPE x Mickey Mouse聯名系列T恤，2,709元。圖／A Bathing Ape提供

AAPE x Mickey Mouse聯名系列T恤，2,709元。圖／A Bathing Ape提供

AAPE x Mickey Mouse聯名系列T恤，2,709元。圖／A Bathing Ape提供