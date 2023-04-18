必勝客「愛心比薩」限量5000個 西京燒鮭魚比薩新登場

隨著母親節將至，必勝客以日式料理的概念出發，推出「西京燒職人鮭魚比薩」，讓媽媽可以品嚐到連日本天皇也喜愛的西京燒料理。同時必勝客也再度推出「愛心」造型披薩「愛你魷！究級海味比薩」，讓粉絲們可以傳達心意。為慶祝母親節，會員預先訂餐還可獲得488元優惠券，再贈送冰藏起司塔。

「西京燒」是源自日本京都的傳統料理，即是將魚肉以味噌、味醂、清酒、糖等調味料醃漬之後再煎烤烹調，如今已是極具代表性的日式料理之一。必勝客本次推出的「西京燒職人鮭魚比薩」，標榜神還原源自京都的西京燒料理，將生食級挪威鮭魚、野生鯖魚，經過清酒與白味噌醃製後作為配料主角，再搭配上日式玉子燒、義大利煙燻莫札瑞拉起司，讓口感更為豐富。入口除了能享受魚肉的鮮甜鹹香，還有味噌與煙燻香氣。大比薩888元、小比薩629元，適用外帶買大送大／外送買大送小優惠，限時於4月18日至6月26日期間供應。

為了讓民眾在母親節前傳遞心意，必勝客推出限量款「愛你魷！究極海味比薩」，選用愛心造型的帕瑪森芝心餅皮，並鋪灑上深海大魷魚、2L頂級帶卵帆立貝、干貝，以及生食級挪威鮭魚製成的西京燒鮭魚花，一次享受4種海味，並且還添加帕瑪森、芝心起司、義大利煙燻起司、莫札瑞拉起司等4款起司，更添香濃的幸福感。「愛你魷！究極海味比薩」自4月18日起販售，單點1,049元，全台限量5,000個。

除此之外，必勝客也推出母親節優惠套餐。其中「愛你魷！海陸套餐」內含愛你魷！究極海味比薩、Hot烤雞拼盤，每套1,399元。「母親節小套餐」則是有西京燒職人鮭魚大比薩、厚燒醬烤BBQ (2腿2排)、QQ球1份(8顆)，每套888元起。「人氣媽媽套餐」則有西京燒職人鮭魚大比薩、外帶大比薩/外送小比薩*1、厚燒醬烤BBQ(2腿2排)、黃金和風鱈魚塊10塊、可樂(1.25L) 1罐，每套1,259元起。