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捧著媽祖遶境才霸氣 大甲媽祖遶境將啟程又有新聯名

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
tittot琉園與鎮瀾宮推出聯名「慈容」媽祖，僅有12公分精緻尺寸，也能捧著去遶境。圖／tittot琉園提供
tittot琉園與鎮瀾宮推出聯名「慈容」媽祖，僅有12公分精緻尺寸，也能捧著去遶境。圖／tittot琉園提供

一年一次的大甲媽祖遶境進香，今年將於4月21日至30日啟程，每年都有數十萬信徒參加遶境，大甲媽又有新聯名，要讓信徒直接「捧著」媽祖跟著遶境，一整個感覺聖靈充滿，庇佑一整年平安順遂。

tittot琉園與鎮瀾宮推出聯名「慈容」媽祖，復刻鎮瀾宮開基媽祖的尊容，且僅有12公分的精緻尺寸，約590g，可以放在辦公桌上，也能隨身攜帶，甚至也能捧著遶境，僅限量888件，售價4,880元。

此次慈容媽祖特別採用掌上輕巧設計，但是工序依然複雜，以脫蠟鑄造47道手工，經過850度高溫燒製，琥珀色且通透的琉璃有別於其他材質，在光線下更有層次美，且都還讓每尊慈容媽祖過了鎮瀾宮的香火，更顯誠心。

tittot琉園與鎮瀾宮推出聯名「慈容」媽祖，僅有12公分精緻尺寸，也能捧著去遶境。圖／tittot琉園提供
tittot琉園與鎮瀾宮推出聯名「慈容」媽祖，僅有12公分精緻尺寸，也能捧著去遶境。圖／tittot琉園提供
tittot琉園與鎮瀾宮推出聯名「慈容」媽祖，僅有12公分精緻尺寸，也能捧著去遶境。圖／tittot琉園提供
tittot琉園與鎮瀾宮推出聯名「慈容」媽祖，僅有12公分精緻尺寸，也能捧著去遶境。圖／tittot琉園提供

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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