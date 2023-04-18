捧著媽祖遶境才霸氣 大甲媽祖遶境將啟程又有新聯名

一年一次的大甲媽祖遶境進香，今年將於4月21日至30日啟程，每年都有數十萬信徒參加遶境，大甲媽又有新聯名，要讓信徒直接「捧著」媽祖跟著遶境，一整個感覺聖靈充滿，庇佑一整年平安順遂。

tittot琉園與鎮瀾宮推出聯名「慈容」媽祖，復刻鎮瀾宮開基媽祖的尊容，且僅有12公分的精緻尺寸，約590g，可以放在辦公桌上，也能隨身攜帶，甚至也能捧著遶境，僅限量888件，售價4,880元。