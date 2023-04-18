「小狐狸」Maison Kitsuné台灣首店開幕！Café Kitsuné咖啡廳好拍又好吃 預約成下一個爆紅名店

有著「小狐狸」暱稱、也是天團Blackpink成員Jennie愛牌的Maison Kitsuné正式登台，選擇進駐Bellavita同步引進Café Kitsuné咖啡廳，成為亞洲少見複合式店型。為了開幕，Maison Kitsuné還打造台北限定T恤與購物袋，只送不賣，讓粉絲們一定要前去朝聖。

法國時尚品牌Maison Kitsuné首度來台展店，就帶來有著Café Kitsuné咖啡廳的複合店形式。佔地約70坪店面，藉由中間廊道一分為二，從面對Bellavita中庭的門口進入的區塊，主要陳列這季品牌的系列服裝、配件，或是跨界聯名產品。Maison Kitsuné以日本和室風格為靈感，運用原色木板與屏風線條當作主要結構，並透過交錯座落粗獷切割原貌的大理石以及致人字紋木拼接工藝，創造出舒適明亮購物空間。

有著「小狐狸」暱稱的法國時尚品牌Maison Kitsuné正式登台，進駐Bellavita。

Herringbone人字紋圖案帶有棱角形狀像是簡約狐狸臉型，被運用在暖橘色地毯上，並點綴於店内各個角落；經典「小狐狸」圖騰，除了現身服裝上，還是更衣間手把的樣式，富有巧思。而且為了台北店的開幕，Maison Kitsuné還特別繪製了左擁小籠湯包，口中還吸著珍珠奶茶的小狐狸圖騰，設計出消費滿額才能獲得的限定T恤和托特包，意圖讓消費者血拼不手軟。

從面對Bellavita中庭的門口進入的區塊，主要陳列這季品牌的系列服裝、配件，或是跨界聯名產品。

而Maison Kitsuné台灣首店的另一部分即是Café Kitsuné咖啡廳，延續了原木色調的裝潢，但加入了更多自然植栽所營造出的閒適氛圍。同時自開幕起為期一個月，Café Kitsuné咖啡廳店內還擺放了「拍貼機」，同樣是只要消費就能使用。除了室內之外，Café Kitsuné咖啡廳還延伸到一旁的戶外空間，於日光和闊葉植物的相伴下，帶出濃濃殖民地風格美學。值得一提的是Café Kitsuné咖啡廳也結合在地文化，提供全球獨家的甘蔗飲品。充滿時髦感的空間以及超萌可愛限定點心，絕對會讓Café Kitsuné咖啡廳在未來成為爆紅景點。

Maison Kitsuné台灣首店佔地約70坪店面，藉由中間廊道一分為二。

Café Kitsuné咖啡廳還延伸到一旁的戶外空間，於日光和闊葉植物的相伴下，帶出濃濃殖民地風格美學。

Café Kitsuné咖啡廳招牌飲品。記者曾智緯／攝影

Café Kitsuné咖啡廳，延續了原木色調的裝潢，但加入了更多自然植栽所營造出的閒適氛圍。

為了台北店開幕，Maison Kitsuné特別繪製了左擁小籠湯包，口中還吸著珍珠奶茶的小狐狸圖騰，設計出限定托特包。