光露營就很忙了？ 出去玩「這專業道具」不能忘了帶

最新實境節目《光露營就很忙了》近日甫於Netflix上熱播。除了有先前大熱台劇「華燈初上」的林心如與楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、江宜蓉等人參與，更有超強綠葉鳳小岳參與，陣容堅強。

事實上，露營所需要準備的道具絕對包山包海，從生火、烹煮、照明、娛樂，高度重要的其中一項道具可是日常生活中常被忽略的手表，畢竟手表不僅可以讀取時間，也可計算、紀錄在移動、方位、節奏，甚至是露營生活中的大小瑣事記錄。而一向是品味教科書的鳳小岳，近期除了曾配戴沛納海登上男性時尚雜誌Men’s Uno封面，也曾受邀「開箱」帝舵（TUDOR）專賣店，並戴上TUDOR的S&G雙色錶款。

熱愛戶外、山林生活的鳳小岳，除了近日有《光露營就很忙了》上檔，過往也常配戴名表或出席精品活動。圖／翻攝自 IG @ rhydianvaughan_official（合成圖）

其中Sumersible QuarantaQuattro Bianco腕表（PAM01226）使用精鋼表殼、白色面盤並搭配綠色橡膠表帶，先天視覺上就相當融入山林的原野綠色，表款並使用P.900自動上鍊機芯具備300米防水，溯溪、做菜、攀爬，都不受水氣侵襲；而帝舵的Black Bay GMT S&G 黃金與鋼款則具有通過瑞士天文台（COSC）認證的TUDOR自製的MT5652機芯，在精準度、防水、穩定度都有水準之上表現，讓露營生活中關於行進、生活的各種時間計算，都能精確掌握。