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你帶外食、我配酒！信義區清酒吧單杯供應、輕鬆立飲

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
僅有沙發區可以安排6個席位。圖／NIHONSHU SAKE SPACE提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
僅有沙發區可以安排6個席位。圖／NIHONSHU SAKE SPACE提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「禁止攜帶外食」幾乎是餐飲業的鐵律，不過最近在信義區通化夜市附近新開幕的清酒吧NIHONSHU SAKE SPACE，不但歡迎顧客攜帶外食內用，還會幫你挑搭配食物的清酒。清酒採單杯供應、即食立飲，清酒品項多達15款，每週更新，清酒單杯售價約200至400元之間。

NIHONSHU SAKE SPACE入店低消為每人至少一杯酒精飲品，可刷卡、不收服務費，所供應的酒類包括清酒、燒酎、果實酒、威士忌、啤酒，皆是來自日本的酒款，希望打造一個顧客在下班後或休閒時，可以輕鬆喝酒的地方。

今年35歲的主理人張時語（Alex），曾經在台北亞都麗緻飯店工作三年，從Bellhop做起到Front Desk Guest Service，後來加入「長昇國際日本名門酒會總代理」，擔任餐飲通路的業務專員後，認為清酒並非只能搭餐，單獨品飲更具風味，也更符合現今時尚潮流，因此創立NIHONSHU SAKE SPACE，希望讓喝清酒成為一件令人放鬆的事情。

此外，負責NIHONSHU SAKE SPACE室內設計的「泰然空間Tai+Associates」，以店內設計報名2023年度MUSE Design Awards國際設計獎，從108個國家、75,000份參賽作品中脫穎而出，榮獲銀牌獎，也展現店家在打造飲酒空間上的創意與用心。

◎Nihonshu Sake Space

．地址：台北市信義區基隆路二段131-12號1樓（近捷運站六張犁）

．營業時間：週日／週二至週四 19:00～01:00、週五／週六 20:00～02:00、週一公休

．訂位方式：站位無需預訂。僅有沙發區可以安排6個席位，私訊官方IG帳號（@nihonshu_sakespace）訂位。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

NIHONSHU SAKE SPACE位於信義區基隆路二段。圖／NIHONSHU SAKE SPACE提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
NIHONSHU SAKE SPACE位於信義區基隆路二段。圖／NIHONSHU SAKE SPACE提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
輕鬆的即食立飲型態，讓人隨時可以走進去喝一杯。圖／NIHONSHU SAKE SPACE提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
輕鬆的即食立飲型態，讓人隨時可以走進去喝一杯。圖／NIHONSHU SAKE SPACE提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
主打即食立飲，不需預約，也不收服務費。圖／NIHONSHU SAKE SPACE提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
主打即食立飲，不需預約，也不收服務費。圖／NIHONSHU SAKE SPACE提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
NIHONSHU SAKE SPACE希望提供輕鬆喝清酒的空間。圖／NIHONSHU SAKE SPACE提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
NIHONSHU SAKE SPACE希望提供輕鬆喝清酒的空間。圖／NIHONSHU SAKE SPACE提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 外食

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