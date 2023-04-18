你帶外食、我配酒！信義區清酒吧單杯供應、輕鬆立飲

「禁止攜帶外食」幾乎是餐飲業的鐵律，不過最近在信義區通化夜市附近新開幕的清酒吧NIHONSHU SAKE SPACE，不但歡迎顧客攜帶外食內用，還會幫你挑搭配食物的清酒。清酒採單杯供應、即食立飲，清酒品項多達15款，每週更新，清酒單杯售價約200至400元之間。

NIHONSHU SAKE SPACE入店低消為每人至少一杯酒精飲品，可刷卡、不收服務費，所供應的酒類包括清酒、燒酎、果實酒、威士忌、啤酒，皆是來自日本的酒款，希望打造一個顧客在下班後或休閒時，可以輕鬆喝酒的地方。

今年35歲的主理人張時語（Alex），曾經在台北亞都麗緻飯店工作三年，從Bellhop做起到Front Desk Guest Service，後來加入「長昇國際日本名門酒會總代理」，擔任餐飲通路的業務專員後，認為清酒並非只能搭餐，單獨品飲更具風味，也更符合現今時尚潮流，因此創立NIHONSHU SAKE SPACE，希望讓喝清酒成為一件令人放鬆的事情。

此外，負責NIHONSHU SAKE SPACE室內設計的「泰然空間Tai+Associates」，以店內設計報名2023年度MUSE Design Awards國際設計獎，從108個國家、75,000份參賽作品中脫穎而出，榮獲銀牌獎，也展現店家在打造飲酒空間上的創意與用心。

◎Nihonshu Sake Space

．地址：台北市信義區基隆路二段131-12號1樓（近捷運站六張犁）

．營業時間：週日／週二至週四 19:00～01:00、週五／週六 20:00～02:00、週一公休

．訂位方式：站位無需預訂。僅有沙發區可以安排6個席位，私訊官方IG帳號（@nihonshu_sakespace）訂位。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康