ANA「BUG票」20多萬下殺到3萬多 台灣窗口：已訂機票都算有效

ANA全日空航空越南官網昨出現「BUG票」，雅加達到紐約來回商務艙僅1萬多元、至少要20多萬元的雅加達飛洛杉磯頭等艙來回機票3.3萬元，吸引民眾搶買。ANA今公告越南網站系統出問題，已訂客戶無法更改或退款；ANA在台窗口表示，目前已訂機票都算有效票，後續票效認定尚待總公司進一步聲明。

ANA全日空航空越南官網昨天出現BUG票後，吸引大量民眾聞風搶購，ANA隨後緊急修正票價。

ANA全日空今天在官網公告指出，ANA越南網站昨天下午6時起系統出現問題，目前著手解決中；規畫在越南網站訂票民眾將改用日本網站進行訂票或票務服務，已訂票民眾可查看預訂，但無法更改或退訂，也不能購買其他服務。

ANA全日空台灣窗口受訪則表示，基本上，在系統購買機票付款成功，就會出票；在總公司宣布機票無效前，目前已預訂機票都算有效票；目前總公司尚無正式聲明，待進一步消息，台灣窗口也會持續追蹤。