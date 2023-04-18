7-ELEVEN再攜手星宇航空推聯名「美」味 迷你咖啡杯必收 買再抽洛杉磯來回機票

近年飛機餐已經擺脫過往形象走出新風格，7-ELEVEN宣布再度攜手星宇航空，迎接4月26日北美線開航，推出甜點、鮮食、零食等逾10款聯名商品，讓民眾走進門市就能隨時帶走道地美式風情美食，搭配飲料組合優惠價2件省10元更划算。4月起同步將星宇航空機上廣獲好評的胡同燒肉聯名餐點，打造新極上御飯糰「炭火燒霜降牛肉飯糰」，嚴選特級越光米、霜降牛五花搭配燒烤名店胡同燒肉獨門醬汁，讓大家不用搭飛機也能品嚐美味輕奢飯糰。OPEN POINT會員於4月19日至5月2日期間購買指定聯名商品任2件或以上，還有機會抽中星宇航空台北洛杉磯來回機票。

此波聯名新品主打「美式紅醬BBQ肉丸餐」選用肉質軟嫩帶勁的牛肩背製作牛肉丸，以美式煙燻醬燒烤，搭配以牛肉與蔬果炒製的完熟番茄肉醬、鋪上滿滿摩佐跟切達起司，另一款「美式爆汁熱狗堡」軟法麵包堡微波加熱後更加鬆軟，夾著熱狗、均勻撒滿紫洋蔥和爽脆酸黃瓜，一口咬下肉香與櫸木煙燻風味滿溢，佐以經典番茄醬和黃芥末調味；還有餐後不可或缺的美式道地甜點「經典波士頓派」、「經典布朗尼」，經典美式滋味隨時享受。