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7-ELEVEN再攜手星宇航空推聯名「美」味 迷你咖啡杯必收 買再抽洛杉磯來回機票
近年飛機餐已經擺脫過往形象走出新風格，7-ELEVEN宣布再度攜手星宇航空，迎接4月26日北美線開航，推出甜點、鮮食、零食等逾10款聯名商品，讓民眾走進門市就能隨時帶走道地美式風情美食，搭配飲料組合優惠價2件省10元更划算。4月起同步將星宇航空機上廣獲好評的胡同燒肉聯名餐點，打造新極上御飯糰「炭火燒霜降牛肉飯糰」，嚴選特級越光米、霜降牛五花搭配燒烤名店胡同燒肉獨門醬汁，讓大家不用搭飛機也能品嚐美味輕奢飯糰。OPEN POINT會員於4月19日至5月2日期間購買指定聯名商品任2件或以上，還有機會抽中星宇航空台北洛杉磯來回機票。
此波聯名新品主打「美式紅醬BBQ肉丸餐」選用肉質軟嫩帶勁的牛肩背製作牛肉丸，以美式煙燻醬燒烤，搭配以牛肉與蔬果炒製的完熟番茄肉醬、鋪上滿滿摩佐跟切達起司，另一款「美式爆汁熱狗堡」軟法麵包堡微波加熱後更加鬆軟，夾著熱狗、均勻撒滿紫洋蔥和爽脆酸黃瓜，一口咬下肉香與櫸木煙燻風味滿溢，佐以經典番茄醬和黃芥末調味；還有餐後不可或缺的美式道地甜點「經典波士頓派」、「經典布朗尼」，經典美式滋味隨時享受。
除了話題聯名鮮食以外，7-ELEVEN此次也針對將星宇航空未來感品牌形象，設計開發科技感十足的「凍乾冷萃咖啡迷你杯」，超Q咖啡杯造型，喝完還能收藏；另外還有獨家開發「TREE TOP樹頂檸檬冰茶」、「TREE TOP樹頂加州甜心雙桃果茶」2款美系果茶飲料；搭配以美式早午餐鬆餅為概念的「蜂蜜鬆餅餅乾」，還有使用在地種植好米製成的「奇米星雙重起司」，三餐、輕食、零嘴滿足一整天的美味需求。
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