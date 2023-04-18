中華電信與LINE合作推出LINE MOBILE 5G服務 推四資費

中華電信宣布與LINE合作推出LINE MOBILE 5G服務，提供月繳599、799、999、1399元資費，另也結合LINE Pay與LINE TAXI兩大行動便利服務，為消費者帶來全方位的虛實，融合智慧生活。

中華電信總經理郭水義表示，中華電信以廣結盟尋求能為消費者帶來最佳體驗的夥伴，此次中華電信與LINE強強攜手，將結合中華電信打造的5G行動寬頻與LINE台灣優質創意服務，彼此互惠共榮，一起為客戶創造價值，藉由LINE MOBILE 5G服務，提供通訊、行動支付、行動體驗三大服務，也為台灣5G應用與數位經濟，創造更好的起飛環境。

LINE台灣執行長陳立人表示，LINE持續實踐Life on LINE 企業願景，不僅成為豐富用戶生活的數位平台，更樂見能運用LINE豐富生態系與數位行銷管道，攜手產業夥伴共創共榮。這次LINE與中華電信強化結盟，不僅擴大雙方生態系影響力，也將帶來更多客戶，也期待未來在數位內容與創新技術等面向逐步開展合作。