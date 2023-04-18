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本季必備！超夯「竹包」劉雯、NewJeans Hanni隨手提

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
古馳（GUCCI）的新款Bamboo 1947系列包款，近日已為Hanni、劉雯、英國樂手Harry Styles造型配戴。圖／GUCCI提供（合成圖）
古馳（GUCCI）的新款Bamboo 1947系列包款，近日已為Hanni、劉雯、英國樂手Harry Styles造型配戴。圖／GUCCI提供（合成圖）

取自大自然的素材，總能讓人在細節處感受到或豐沛的生命力。古馳（GUCCI）發表全新Bamboo 1947系列廣告形象，並邀請中國超模劉雯擔任視覺主軸，在自信、柔美、堅毅的形象中自信切換，並重新喚起人們對「竹節」這種天然素材的優雅感受。

在1940年代末期，全世界包含義大利皆正處物資短缺的年代，彼時GUCCI靈機一動，從天然的竹節中得到了啟發。具堅毅、剛強但輕盈的特點，並有欣欣向榮、好運聯想的竹節，在經過義大利工匠巧手烘烤之後，除了由筆直變得彎曲，更因為「火吻」後散發出豐富的咖啡色漸變層次；之後工匠再於竹節手柄上塗覆以多層漆料並再度烘烤，最後讓竹節擁有金褐交織的光彩，油亮、光潔、生機勃發。

近期Bamboo 1947系列包款並在GUCCI的2023秋冬大秀上為眾多出席的明星名人所使用，例如韓國女團NEWJEANS團員、也是GUCCI品牌代言人Hanni便執持一款小巧、粉色的Bamboo 1947手提包；英國人氣歌手Harry Styles則以條紋西裝外套搭配復古太陽眼鏡和黑色皮革的Bamboo 1947包款，展現男性也能輕鬆駕馭。

而本次GUCCI發表、由劉雯擔綱演出的40秒形象影片中，少去GUCCI近年的文藝復興式美感，影像風格則轉而清新柔和。劉雯的風格相似於日本超模富永愛的稜角分明，但又多了分柔美古典。當隨著鏡頭的推移，目光焦點逐漸移轉到Bamboo 1947包款的竹節提把與竹節鎖扣，巧妙暗示了包款與人、收納與機能、個體與配件的多重關係。影片全長約40秒，並可在GUCCI的官方Youtube頻道中，以關鍵字「Liu Wen for Gucci Bamboo 1947」搜尋、完整欣賞。

同時GUCCI並預告將自4月28日（五）起，於上海舉辦《GUCCI Cosmos》特展。展覽將品牌過去100多年歷史中的重要包款與GUCCI Bamboo 1947系列盛大展出，並由義大利時尚評論家Maria Luisa Frisa與英國藝術家Es Devlin聯手策畫，同時也將開闢有Bamboo 1947的系列主題展間，展現其橫跨70多年、柔美也剛毅的經典魅力。

Bamboo 1947系列白色小型撞色刺繡滾邊手提肩背包，15萬6,200元。圖／GUCCI提供
Bamboo 1947系列白色小型撞色刺繡滾邊手提肩背包，15萬6,200元。圖／GUCCI提供
Bamboo 1947系列天藍色迷你手提肩背包，12萬7,600元。圖／GUCCI提供
Bamboo 1947系列天藍色迷你手提肩背包，12萬7,600元。圖／GUCCI提供
Bamboo 1947系列黑色迷你手提肩背包，13萬1,700元。圖／GUCCI提供
Bamboo 1947系列黑色迷你手提肩背包，13萬1,700元。圖／GUCCI提供
經過火烤後的竹節，除了變得彎曲、再因為上漆而變得油亮富有光澤。圖／GUCCI提供
經過火烤後的竹節，除了變得彎曲、再因為上漆而變得油亮富有光澤。圖／GUCCI提供
NEWJEANS團員Hanni也使用了一款輕巧粉色的Bamboo 1947手提包。圖／GUCCI提供
NEWJEANS團員Hanni也使用了一款輕巧粉色的Bamboo 1947手提包。圖／GUCCI提供
古馳（GUCCI）發表全新Bamboo 1947系列廣告形象，並邀請中國超模劉雯擔任視覺主軸，示範自信、優雅的多重風格。圖／GUCCI提供
古馳（GUCCI）發表全新Bamboo 1947系列廣告形象，並邀請中國超模劉雯擔任視覺主軸，示範自信、優雅的多重風格。圖／GUCCI提供
古馳（GUCCI）發表全新Bamboo 1947系列廣告形象，並邀請中國超模劉雯擔任視覺主軸，示範自信、優雅的多重風格。圖／GUCCI提供
古馳（GUCCI）發表全新Bamboo 1947系列廣告形象，並邀請中國超模劉雯擔任視覺主軸，示範自信、優雅的多重風格。圖／GUCCI提供

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