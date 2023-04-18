本季必備！超夯「竹包」劉雯、NewJeans Hanni隨手提

取自大自然的素材，總能讓人在細節處感受到或豐沛的生命力。古馳（GUCCI）發表全新Bamboo 1947系列廣告形象，並邀請中國超模劉雯擔任視覺主軸，在自信、柔美、堅毅的形象中自信切換，並重新喚起人們對「竹節」這種天然素材的優雅感受。

在1940年代末期，全世界包含義大利皆正處物資短缺的年代，彼時GUCCI靈機一動，從天然的竹節中得到了啟發。具堅毅、剛強但輕盈的特點，並有欣欣向榮、好運聯想的竹節，在經過義大利工匠巧手烘烤之後，除了由筆直變得彎曲，更因為「火吻」後散發出豐富的咖啡色漸變層次；之後工匠再於竹節手柄上塗覆以多層漆料並再度烘烤，最後讓竹節擁有金褐交織的光彩，油亮、光潔、生機勃發。

近期Bamboo 1947系列包款並在GUCCI的2023秋冬大秀上為眾多出席的明星名人所使用，例如韓國女團NEWJEANS團員、也是GUCCI品牌代言人Hanni便執持一款小巧、粉色的Bamboo 1947手提包；英國人氣歌手Harry Styles則以條紋西裝外套搭配復古太陽眼鏡和黑色皮革的Bamboo 1947包款，展現男性也能輕鬆駕馭。

而本次GUCCI發表、由劉雯擔綱演出的40秒形象影片中，少去GUCCI近年的文藝復興式美感，影像風格則轉而清新柔和。劉雯的風格相似於日本超模富永愛的稜角分明，但又多了分柔美古典。當隨著鏡頭的推移，目光焦點逐漸移轉到Bamboo 1947包款的竹節提把與竹節鎖扣，巧妙暗示了包款與人、收納與機能、個體與配件的多重關係。影片全長約40秒，並可在GUCCI的官方Youtube頻道中，以關鍵字「Liu Wen for Gucci Bamboo 1947」搜尋、完整欣賞。

同時GUCCI並預告將自4月28日（五）起，於上海舉辦《GUCCI Cosmos》特展。展覽將品牌過去100多年歷史中的重要包款與GUCCI Bamboo 1947系列盛大展出，並由義大利時尚評論家Maria Luisa Frisa與英國藝術家Es Devlin聯手策畫，同時也將開闢有Bamboo 1947的系列主題展間，展現其橫跨70多年、柔美也剛毅的經典魅力。