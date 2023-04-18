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跟著鄭秀文、高允貞「玩」珠寶 沒耳洞一樣超吸睛！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
鄭秀文與高允貞近日不約而同選擇耳骨夾、耳扣等輕珠寶單品，帶來細節處的輕奢閃耀穿搭。圖／翻攝自 IG @ sammi_chengsauman、Boucheron提供（合成圖）
鄭秀文與高允貞近日不約而同選擇耳骨夾、耳扣等輕珠寶單品，帶來細節處的輕奢閃耀穿搭。圖／翻攝自 IG @ sammi_chengsauman、Boucheron提供（合成圖）

曾6次鍛羽而歸、第7回終於順利拿下香港金像獎影后的鄭秀文，無疑堪稱是前幾天香江影壇最熱血、最閃耀一幕。而現身香港金像獎紅毯的她，更以黑色性感洋裝小秀刺青，讓人完全看不出年紀邁入5字頭、大秀不科學的動感活力。

從1990年來曾10次在紅磡體育館舉辦大型演唱會的鄭秀文，過往曾演出《孤男寡女》、《我左眼見到鬼》、《鍾無艷》、《盲探》、《無間道》等多部知名賣座港片，但總和影后失之交臂；這次終於順利以《流水落花》一片拿下香港金像獎的她，奪獎時表示這個獎項對她而言好像遙不可及、又覺得只有一步之遙，最後並感性表示，終於不用坐在台下陪跑了（原文：我今日終於唔使坐喺台下默默咁陪跑，我係衝線走過啦）！

而出席典禮現場時，鄭秀文除了一席黑色側邊鏤空長洋裝驚豔四座，更無意間秀出耳朵上配戴的白金鑽石耳骨夾，將天后級閃耀藏在細節裡；原來這系列珠寶出自法國珠寶品牌Boucheron的Quatre系列和Liseré系列耳環等珠寶。其中Liseré系列耳環是以白金750勾勒上黑漆飾邊，具有獨特的八角形輪廓，Quatre Double White系列耳夾則混用了白金、白色陶瓷與鑽石，簡約也大方。

其實同系列珠寶先前也曾為韓國明星高允貞所配戴；上周時Boucheron便曾發表了Quatre Black與Quatre Doube White系列新品，高允貞的造型不僅同樣使用了耳骨夾、耳環，更將大量的耳骨夾變成髮飾，變成宛如雷鬼「辮子」頭造型。

除了運用大量在不同手指的疊加，在高允貞拍攝的新形象視覺Basic not Basic中，也可看到像是不同長短的項鍊疊加，甚至將項鍊搭配在背面，創造出豐富的風格層次。全系列並包含髮飾、戒指、項鍊與耳扣等多種單品，想還原天后或韓星女神風采？或許先從珠寶的實驗遊戲開始！

高允貞在Boucheron最新形象視覺中，以高反差的黑白對比影像，展現都會的閃耀風格。圖／Boucheron提供
高允貞在Boucheron最新形象視覺中，以高反差的黑白對比影像，展現都會的閃耀風格。圖／Boucheron提供
鄭秀文出席本屆香港金像獎時，一身細肩帶側邊鏤空黑色長洋裝，帥氣、性感也高貴。圖／Boucheron提供
鄭秀文出席本屆香港金像獎時，一身細肩帶側邊鏤空黑色長洋裝，帥氣、性感也高貴。圖／Boucheron提供
項鍊可以重複疊加，可以在正面或背後，是Boucheron的無形風格宣言。圖／Boucheron提供
項鍊可以重複疊加，可以在正面或背後，是Boucheron的無形風格宣言。圖／Boucheron提供
鄭秀文除了一席黑色側邊鏤空長洋裝驚豔四座，更無意間秀出耳朵上配戴的白金鑽石耳骨夾，將天后級閃耀藏在細節裡。圖／Boucheron提供
鄭秀文除了一席黑色側邊鏤空長洋裝驚豔四座，更無意間秀出耳朵上配戴的白金鑽石耳骨夾，將天后級閃耀藏在細節裡。圖／Boucheron提供
Quatre Black白金鑽石手環，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre Black白金鑽石手環，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre Double White耳骨夾，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre Double White耳骨夾，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre Black白金鑽石項鍊，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre Black白金鑽石項鍊，價格店洽。圖／Boucheron提供

珠寶 香港 鑽石

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