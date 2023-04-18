懷舊新潮嘉義市特色店 獲知名日本雜誌BRUTUS青睞刊登介紹

嘉義市政府去年推出潮選店，結合百餘間特色風格小店，打造觀光旅遊「潮」聖熱點，吸引遊客慕名前來，廣受好評。日本知名雜誌「BRUTUS」最新一期以「久違的海外，從台灣開始」為題，讓台灣再登封面。其中介紹嘉市兼具懷舊新潮，擁有許多日治時期老屋，吸引年輕人創造新文化風潮，推薦好吃好買特色店家。

「BRUTUS」是日本知名生活風格雜誌，14日發行最新一期再度推出台灣特輯，以「久違的海外，從台灣開始」為主題，精選台北、高雄、台中、宜蘭、嘉義、長濱6縣市深入介紹。專篇介紹嘉義市，推薦卓武咖啡、新華美西裝社、桃城豆花、Eureka Home 、島呼冊店，以及舊美好．生活器物．古道具等6家特色店家，許多是老屋保存再利用典範，也是市府去年首波入選的潮選店。

市長黃敏惠說，嘉市不斷自我超越，推動設計力導入城市治理，輔導產業創新，卓然有成，市府跨局處整合，與民間團體協力合作，透過青年創業、場域創生、文旅創新等市政發展策略，讓舊城活化再生，「BRUTUS」的報導肯定市府努力成果，大幅提升嘉市在日本旅遊市場能見度。市府會持續努力，將設計思維融入城市治理，激發多元創新的潛力，讓嘉市美好被更多人看見。

觀新處長張婉芬表示，「潮」是做自己、有個人態度想法，每家風格小店獨一無二，讓來嘉的旅客或回嘉遊子，重新看見專屬嘉市摩登生活。非常歡迎日本旅客按圖索驥走訪店家，乘電動公車（EBus）或公共自行車（YouBi e）「雙B」漫遊嘉義市，用剛剛好的速度，深入感受在地人文風情。