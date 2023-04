Hearts On Fire珠寶點亮宋芸樺 完美留給鑽石綻放光芒

女星宋芸樺日前出席愛奇藝、八大新劇「不良執念清除師」首播記者會,選戴美國鑽石品牌Hearts On Fire,配上一身銀白的長版西裝外套和長裙,除了顯得身形修長,閃耀奪目的鑽石也成功為簡約的造型畫龍點睛。線條蜿蜒的Aerial Twisted Sunburst白K金鑽石耳環以鑽石妝點耳朵,展現年輕活力,混搭的Aerial Sunburst白K金鑽石戒指與Lorelei Criss Cross白K金鑽石戒指,將太陽的奪目光芒與蕾絲的細緻溫柔結合於一身,透過摩登俐落的線條展現現代女性自信面貌。

宋芸樺也在社群分享自己以往曾經過度執著於完美變成「執念」的經驗。因為想要做到完美,最後形成內心巨大的壓力,變得很不快樂;宋芸樺認為做最好的方法就是在面對困境的時候放下過去、也好好放過自己。 女星宋芸樺配戴Hearts On Fire珠寶出席新劇記者會。圖/摘自藝人IG Hearts On Fire Aerial Twisted Sunburst白K金鑽石耳環,38萬3,000元。圖/Hearts On Fire 女星宋芸樺配戴Hearts On Fire珠寶出席新劇記者會。圖/摘自藝人IG Hearts On Fire Lorelei Criss Cross白K金鑽石戒指,15萬元。圖/Hearts On Fire 女星宋芸樺配戴Hearts On Fire珠寶出席新劇記者會。圖/摘自藝人IG Hearts On Fire Aerial Sunburst白K金鑽石戒指,12萬4,000元。圖/Hearts On Fire