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Hearts On Fire珠寶點亮宋芸樺 完美留給鑽石綻放光芒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
女星宋芸樺配戴Hearts On Fire珠寶出席新劇記者會。圖／摘自藝人IG
女星宋芸樺配戴Hearts On Fire珠寶出席新劇記者會。圖／摘自藝人IG

女星宋芸樺日前出席愛奇藝、八大新劇「不良執念清除師」首播記者會，選戴美國鑽石品牌Hearts On Fire，配上一身銀白的長版西裝外套和長裙，除了顯得身形修長，閃耀奪目的鑽石也成功為簡約的造型畫龍點睛。線條蜿蜒的Aerial Twisted Sunburst白K金鑽石耳環以鑽石妝點耳朵，展現年輕活力，混搭的Aerial Sunburst白K金鑽石戒指與Lorelei Criss Cross白K金鑽石戒指，將太陽的奪目光芒與蕾絲的細緻溫柔結合於一身，透過摩登俐落的線條展現現代女性自信面貌。

宋芸樺也在社群分享自己以往曾經過度執著於完美變成「執念」的經驗。因為想要做到完美，最後形成內心巨大的壓力，變得很不快樂；宋芸樺認為做最好的方法就是在面對困境的時候放下過去、也好好放過自己。

女星宋芸樺配戴Hearts On Fire珠寶出席新劇記者會。圖／摘自藝人IG
女星宋芸樺配戴Hearts On Fire珠寶出席新劇記者會。圖／摘自藝人IG
Hearts On Fire Aerial Twisted Sunburst白K金鑽石耳環，38萬3,000元。圖／Hearts On Fire
Hearts On Fire Aerial Twisted Sunburst白K金鑽石耳環，38萬3,000元。圖／Hearts On Fire
女星宋芸樺配戴Hearts On Fire珠寶出席新劇記者會。圖／摘自藝人IG
女星宋芸樺配戴Hearts On Fire珠寶出席新劇記者會。圖／摘自藝人IG
Hearts On Fire Lorelei Criss Cross白K金鑽石戒指，15萬元。圖／Hearts On Fire
Hearts On Fire Lorelei Criss Cross白K金鑽石戒指，15萬元。圖／Hearts On Fire
女星宋芸樺配戴Hearts On Fire珠寶出席新劇記者會。圖／摘自藝人IG
女星宋芸樺配戴Hearts On Fire珠寶出席新劇記者會。圖／摘自藝人IG
Hearts On Fire Aerial Sunburst白K金鑽石戒指，12萬4,000元。圖／Hearts On Fire
Hearts On Fire Aerial Sunburst白K金鑽石戒指，12萬4,000元。圖／Hearts On Fire

鑽石 戒指 女星

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