Hearts On Fire珠寶點亮宋芸樺 完美留給鑽石綻放光芒
女星宋芸樺日前出席愛奇藝、八大新劇「不良執念清除師」首播記者會，選戴美國鑽石品牌Hearts On Fire，配上一身銀白的長版西裝外套和長裙，除了顯得身形修長，閃耀奪目的鑽石也成功為簡約的造型畫龍點睛。線條蜿蜒的Aerial Twisted Sunburst白K金鑽石耳環以鑽石妝點耳朵，展現年輕活力，混搭的Aerial Sunburst白K金鑽石戒指與Lorelei Criss Cross白K金鑽石戒指，將太陽的奪目光芒與蕾絲的細緻溫柔結合於一身，透過摩登俐落的線條展現現代女性自信面貌。
宋芸樺也在社群分享自己以往曾經過度執著於完美變成「執念」的經驗。因為想要做到完美，最後形成內心巨大的壓力，變得很不快樂；宋芸樺認為做最好的方法就是在面對困境的時候放下過去、也好好放過自己。
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