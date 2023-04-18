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加LINE賺6670元！FRIDAYS、德州鮮切牛排及LillA聯手送

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
TGI FRIDAYS加碼送出炭烤豬肋排、開胃菜組合、南美醬醬好半雞等多項明星商品優惠。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS加碼送出炭烤豬肋排、開胃菜組合、南美醬醬好半雞等多項明星商品優惠。圖／開展餐飲集團提供。

政府普發現金6,000元，開展餐飲集團旗下三大品牌TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse及LillA為搶攻6,000元商機，特別推出超值加碼大禮包。消費者於2023年4月18日至5月22日期間，加入開展餐飲集團LINE官方帳號並綁定為會員，就能立刻獲得總價值高達6,670元的12張好禮兌換券，多重優惠可陸續兌換至7月31日止。

總共12張電子優惠券內含多款品牌明星餐點、烘焙商品及人氣飲品，開展餐飲集團為會員提供不同消費模式的優惠。至TGI FRIDAYS用餐消費滿1,200元，可免費兌換半份炭烤肋排、開胃菜組合、南美醬醬好半雞和田納西組合拼盤，一次精選饕客們必吃的招牌餐。

至Texas Roadhouse用餐同樣消費滿1,200元，可免費享用單片厚切無骨豬排、特製菲力牛排沙拉、價值350元以下開胃菜和四骨冠軍豬肋排等超值明星商品；或可選擇消費滿2,500元，免費享用到價值達高達1,250元的全排冠軍豬肋排。

喜歡嘗鮮的會員，可選擇到竹北網紅人氣餐廳LillA，用餐消費兼拍美照打卡，憑券可免費招待價值560元的滷肉肉醬管麵。針對小資一族，也提供超低門檻，單筆消費滿300元即贈TGI FRIDAYS指定調飲，或於LillA點選外帶麵包可享經典肉桂捲的「輕」饗宴。

除了12張好禮兌換券外，不但會員每年生日皆提供TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse生日禮券，付年費加入VIP會員，更享有開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS和Texas Roadhouse台灣地區所有餐廳消費8折優惠，以及各式各樣的VIP專屬優惠活動。

Texas Roadhouse提供正宗美式料理，其中手工鮮切冷藏牛排及軟嫩火烤冠軍豬肋排為兩大經典特色。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse提供正宗美式料理，其中手工鮮切冷藏牛排及軟嫩火烤冠軍豬肋排為兩大經典特色。圖／開展餐飲集團提供。
竹北網紅人氣餐廳LillA，融合加州及亞洲料理，讓味蕾與心靈一同沉浸在艷陽、公路和椰子樹的美好風景中。圖／開展餐飲集團提供。
竹北網紅人氣餐廳LillA，融合加州及亞洲料理，讓味蕾與心靈一同沉浸在艷陽、公路和椰子樹的美好風景中。圖／開展餐飲集團提供。

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