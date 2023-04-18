單手吹蓬髮根、吹出柔亮髮絲 Dyson吹風機全新二合一吹嘴好神奇

以強勁風力、多樣化造型吹嘴受到越來越多消費者、專業造型師喜愛的Dyson Supersonic吹風機，再推全新HD15機種，配備全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，以原有抗毛躁吹嘴為基礎，加入齒梳設計元素，讓單一配件同時兼備順髮與抗毛躁兩種功能，還可以用來快速吹出蓬鬆髮根，解決台灣濕熱氣候下，頭髮容易毛躁扁塌的問題。更一次推出銀銅色、桃紅色、黑鋼色、普魯士藍，以及母親節長春花藍期間限定色共5款，建議售價新台幣14,600元，即日起於Dyson線上商城、官方指定通路正式銷售。

全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，深度結合康達效應，只要手動旋轉齒梳位置，在順髮模式下能夠快速乾髮同時利用氣流通過梳齒順直髮絲；在抗毛躁模式下則可吸附較長的髮絲形成平滑表面，減少毛躁亂髮，回復柔順光澤。磁吸式設計更方便使用者輕鬆旋轉吹嘴方向，新手也能快速搞定頭頂、後方的吹整造型，甚至僅需單手就能操作，解決頭髮毛躁問題毫不費力。