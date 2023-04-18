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單手吹蓬髮根、吹出柔亮髮絲 Dyson吹風機全新二合一吹嘴好神奇

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
把握「不毛躁、頭頂蓬鬆、髮尾收齊」三大原則，使用Dyson Supersonic全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，高效打造優雅自然、散發健康光澤的日常髮型。圖／Dyson提供
把握「不毛躁、頭頂蓬鬆、髮尾收齊」三大原則，使用Dyson Supersonic全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，高效打造優雅自然、散發健康光澤的日常髮型。圖／Dyson提供

以強勁風力、多樣化造型吹嘴受到越來越多消費者、專業造型師喜愛的Dyson Supersonic吹風機，再推全新HD15機種，配備全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，以原有抗毛躁吹嘴為基礎，加入齒梳設計元素，讓單一配件同時兼備順髮與抗毛躁兩種功能，還可以用來快速吹出蓬鬆髮根，解決台灣濕熱氣候下，頭髮容易毛躁扁塌的問題。更一次推出銀銅色、桃紅色、黑鋼色、普魯士藍，以及母親節長春花藍期間限定色共5款，建議售價新台幣14,600元，即日起於Dyson線上商城、官方指定通路正式銷售。

全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，深度結合康達效應，只要手動旋轉齒梳位置，在順髮模式下能夠快速乾髮同時利用氣流通過梳齒順直髮絲；在抗毛躁模式下則可吸附較長的髮絲形成平滑表面，減少毛躁亂髮，回復柔順光澤。磁吸式設計更方便使用者輕鬆旋轉吹嘴方向，新手也能快速搞定頭頂、後方的吹整造型，甚至僅需單手就能操作，解決頭髮毛躁問題毫不費力。

造型師建議，洗完頭髮後頭髮七分乾時使用順髮模式，強化版的康達氣流可深入髮絲，乾髮的同時還能塑造柔順直髮，更可藉此打造C字內彎、八字劉海或髮根蓬鬆等多種日常造型；待髮絲全乾時則可切換至抗毛躁模式，利用康達效應取代高溫達到氣流順髮，透過重新排列髮絲，塑造出自帶光澤的視覺效果。

新一代Dyson Supersonic吹風機HD15在台上市，配備全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，具備順髮、抗毛躁兩種模式，為日常造型需求提供完美對策。記者黃筱晴／攝影
新一代Dyson Supersonic吹風機HD15在台上市，配備全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，具備順髮、抗毛躁兩種模式，為日常造型需求提供完美對策。記者黃筱晴／攝影
Dyson工程師團隊以造型師的專業手法為靈感，首度將齒梳設計融入吹風機吹嘴中，研發全新二合一抗毛躁順髮吹嘴。記者黃筱晴／攝影
Dyson工程師團隊以造型師的專業手法為靈感，首度將齒梳設計融入吹風機吹嘴中，研發全新二合一抗毛躁順髮吹嘴。記者黃筱晴／攝影
Dyson全新二合一抗毛躁順髮吹嘴在抗毛躁模式下可吸附較長的髮絲形成平滑表面，減少毛躁亂髮，回復柔順光澤。記者黃筱晴／攝影
Dyson全新二合一抗毛躁順髮吹嘴在抗毛躁模式下可吸附較長的髮絲形成平滑表面，減少毛躁亂髮，回復柔順光澤。記者黃筱晴／攝影
Dyson Supersonic吹風機HD15母親節限定色長春花藍搭配全新二合一抗毛躁順髮吹嘴。圖／Dyson提供
Dyson Supersonic吹風機HD15母親節限定色長春花藍搭配全新二合一抗毛躁順髮吹嘴。圖／Dyson提供
全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，以原有抗毛躁吹嘴為基礎，加入髮梳設計元素，讓單一配件同時兼備順髮與抗毛躁兩種功能。記者黃筱晴／攝影
全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，以原有抗毛躁吹嘴為基礎，加入髮梳設計元素，讓單一配件同時兼備順髮與抗毛躁兩種功能。記者黃筱晴／攝影
透過不同吹嘴設計，讓Dyson Supersonic可呈現的風溫、風量效果都不同。記者黃筱晴／攝影
透過不同吹嘴設計，讓Dyson Supersonic可呈現的風溫、風量效果都不同。記者黃筱晴／攝影

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