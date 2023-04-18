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中華郵政i郵購35項環保商品 5月底前滿千送百元購物金

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華郵政公司i郵購網路商城「i 永續，安心買」活動專區推出35項綠色環保商品。記者周湘芸／攝影
中華郵政公司i郵購網路商城「i 永續，安心買」活動專區推出35項綠色環保商品。記者周湘芸／攝影

中華郵政公司響應2050淨零排放及世界地球日，舉辦「『i 永續，安 心買』輕鬆愛地球 郵我開始」活動，即日起至5月31日止，於 i 郵購網路商城「i 永續，安心買」活動專區推出35項綠色環保商品，單筆訂單消費滿1000元即送100元紅利購物金點數，滿2500元即贈送獨家環保食物袋，目標銷售300萬份。

中華郵政公司董事長吳宏謀表示，郵政公司今年成立永續發展委員會， 實踐2050淨零排放目標，鼓勵民眾從簡單的日常消費行為輕鬆愛地球，讓綠色環保不再只是口號，民眾可至i郵購或下載行動郵局APP快速選購具有環保標章、友善環境或台灣在地的綠色商品。

中華郵政公司指出， i 郵購網路商城每年營業額約5億元，此次推出台灣菸酒公司的易洗樂、正隆公司的蒲公英環保衛生紙、白雪企業的愛天然洗衣精、洗碗精及eMOVING電動機車等35項產品，5月31日目標銷售出300萬份，單筆訂單消費滿1000元即送100元紅利購物金點數，滿2500元即贈送獨家環保食物袋，鼓勵民眾支持環境永續。

中華郵政公司也說，近年為落實友善環境、秉持「郵政即生活(Post as a Service)」精神，持續開發數位金融，開辦「郵政數位存款帳戶」及推出新版「行動郵局 APP」，結合物流、 金融及電商等服務，建構郵政數位金融生活圈，滿足消費者需求。

中華郵政公司舉辦「『i 永續，安 心買』輕鬆愛地球 郵我開始」活動。記者周湘芸／攝影
中華郵政公司舉辦「『i 永續，安 心買』輕鬆愛地球 郵我開始」活動。記者周湘芸／攝影

中華郵政 郵局

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