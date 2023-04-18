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麥當勞「帕瑪森主廚鷄腿堡」登場！雙層麥香魚早餐開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞攜手可口可樂推出「騎士禮遇」活動，外送員可免費獲贈「bonaqua怡漾無標籤鹼性離子水」。圖／麥當勞提供
麥當勞攜手可口可樂推出「騎士禮遇」活動，外送員可免費獲贈「bonaqua怡漾無標籤鹼性離子水」。圖／麥當勞提供

麥當勞」自4月19日起，限時推出全新「帕瑪森主廚鷄腿堡」，標榜以「Buttermilk酪乳醃製」手法調味而成，帶來不同以往的滋味，還有「帕瑪森安格斯牛肉堡」同步登場。另外麥當勞也於早餐時段，新增「雙層麥香魚」，讓喜愛麥香魚的民眾擁有雙倍享受。

新登場的「帕瑪森主廚鷄腿堡」，特別使用「Buttermilk酪乳醃製」手法，將原塊去骨鷄腿以北海道酪乳搭配洋蔥、胡椒、蒜頭等香料醃製，再經過3道裹粉、2段酥炸，帶來鷄腿排外酥裡嫩的口感。同時搭配由帕瑪森乾酪、大蒜、鯷魚及檸檬製成的「帕瑪森起司醬」，以及蕃茄、原葉生菜，最後夾入布里歐麵包中，創造出層次豐富的滋味，單點124元，經典套餐189元，限時於4月19日至5月23日期間登場。同時還有「帕瑪森安格斯牛肉堡」同步限期販售，單點124元；經典套餐189元。

除了原有的麥香魚之外，麥當勞於4月19日至5月23日期間，再於早餐時段推出「雙層麥香魚」，一次夾入兩塊鮮凍直炸的100%真鱈魚塊，搭配酸甜塔塔醬與1/2片切達起司，為早餐時光帶來元氣活力，單點89元，搭配薯餅與鮮榨柳丁汁151元。在4月19日至8月29日期間，McCafé並限期推出全新「哥倫比亞紅寶石單品咖啡」，選用哥倫比亞托利馬產區的阿拉比卡豆，經水洗法及中烘焙處理，帶有濃郁果香及巧克力香。「單品美式」每杯75元；「單品那堤」每杯95元。活動期間購買一杯單品咖啡，即贈「單品咖啡杯墊」1個。

除了新品販售之外，麥當勞也推出贈禮優惠。4月19日至5月23日期間，訂購「麥當勞歡樂送」單筆滿350元，即可獲贈「暖心文件夾」1個，共有「大麥克」、「薯條」兩種款式，只送不賣。另外在4月19日至5月9日期間，每日中午11:00～12:00，以及18:00～19:00，麥當勞攜手可口可樂推出「騎士禮遇」活動，凡到店取餐的歡樂送、Ubereats、foodpanda外送員，均可獲贈「bonaqua怡漾無標籤鹼性離子水」。

使用「Buttermilk酪乳醃製」製成的「帕瑪森主廚鷄腿堡」，單點124元，經典套餐189元。圖／麥當勞提供
使用「Buttermilk酪乳醃製」製成的「帕瑪森主廚鷄腿堡」，單點124元，經典套餐189元。圖／麥當勞提供
麥當勞於早餐時段新增「雙層麥香魚」，單點89元。圖／麥當勞提供
麥當勞於早餐時段新增「雙層麥香魚」，單點89元。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出全新「帕瑪森主廚鷄腿堡」與「帕瑪森安格斯牛肉堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出全新「帕瑪森主廚鷄腿堡」與「帕瑪森安格斯牛肉堡」。圖／麥當勞提供

麥當勞 咖啡 早餐

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