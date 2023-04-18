星宇航空26日首航美國 到這裡有機會抽洛杉磯來回機票
星宇航空首條美國航線「台北－洛杉磯」4月26日開航，以全新Airbus廣體客機A350執飛，開航初期一周五班，6月份起每日飛航。插旗北美，歡慶開航，星宇以「美國」為題，攜手超商業者推出11款重磅美食，明天起前往全台7-ELEVEN探究竟，有機會抽中洛杉磯經濟艙來回機票。
星宇航空表示，與7-ELEVEN 聯手出擊，明天起推出濃郁鮮食「美式紅醬BBQ肉丸餐」、「爆汁熱狗堡」，美式甜點「經典波士頓派」、「經典布朗尼」，輕巧方便「凍乾冷萃咖啡」「蜂蜜鬆餅餅乾」等11項霸氣美式系列食品，全台7-ELEVEN 門市都能買得到。
星宇航空表示，大啖美食之餘，更有機會抽中星宇航空「台北－洛杉磯」經濟艙來回機票，詳情可至7-ELEVEN網站（ https://reurl.cc/a1gY0X ）查詢。
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