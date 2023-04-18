復興SOGO「地方野食力市集」集結逾百種無添加在地好食

響應世界地球日與ESG永續愛地球精神，遠東SOGO百貨復興館特別邀請到堅持永續食農三大精神「小人物」、「小土地」、「小滿足」的三小市集即日起至4/23在復興館9樓中庭推出「地方野食力」春季地域物產展，網羅雲嘉南地區共23家優質青年、農家職人、永續職人品牌，帶來產地直送超過百種無添加在地物產食材。

SOGO復興館推出「地方野食力」春季地域物產展，除了集結春季好食材、傳遞地方飲食文化，也因應母親節推動母親節永續送禮、親子永續餐桌等行動，品嚐安心有機、健康無添加、正港原味的天然好滋味。

展售期間共集結三小市集、台灣版食通信、旅人食通信 Travel Taberu in Taiwan、程美釀、貓兒干村鄉下野生活、樸實工作室 Pure and Simple Studio等共23家青年品牌與農家永續職人在地生產者，展售多樣自然養生、無添加的有機在地食材。

4/23前現場消費滿2,000元以上即可參加抽獎，有機會獲得作息尚好「最啾C的鳳梨乾」、阿舍果園「手沖精品咖啡」等永續職人製作的有機在地美食。活動也規畫友4/21下午14:00春茶體驗、4/22下午14:00春梅手作純釀蜂蜜梅子醋、4/23下午14:00春釀發酵飲等多場食農體驗付費講座課程，一同親身體驗響應在地美食手作文化。