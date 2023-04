超越伊麗莎白泰勒的珍藏 奧地利億萬富婆珠寶明登台展

佳士得(Christie's)宣布將於今年5月舉辦「海蒂霍頓的璀璨世界」(The World of Heidi Horten)一系列拍賣,拍前估價已經超過1.5億美元,將會成為拍賣史上估價最高和規模最龐大的單一私人珠寶珍藏。佳士得歷來只有兩個珠寶珍藏拍賣曾創下超逾1億美元的成交總額,分別為2011年的傳奇巨星「伊麗莎白泰勒珍藏系列和2019年的「奇珍異寶:大君與莫臥兒」。系列拍賣將按照霍頓女士遺願,將拍賣所得款項全數撥捐她於2020年創立的海蒂霍頓基金會(The Heidi Horten Foundation),用於支持她在奧地利維也納創立的海蒂霍頓藏品博物館(The Heidi Horten Collection)以及她生前長期支持的醫學研究工作。

精選拍品將於4月19日起至20日止巡迴至台中展出,並將於4月22至23日移師台北。系列將在5月10日與12日假日內瓦貝爾格四季酒店舉行兩場現場拍賣,共呈獻700件珠寶中的400件;線上拍賣亦將分為兩場,自5月3日起至15日為第一批,11月舉行第二場。 焦點拍品包括海瑞溫斯頓(Harry Winston)、寶格麗(BVLGARI)、卡地亞(Cartier)等頂級品牌設計作品,以及一系列罕見的優質翡翠。

由Harry Winston設計的珠寶,包括一條令人驚豔的90克拉「印度之水滴」(The Briolette of India)鑽石項鍊,原本由卡地亞於1909年出售,吊墜可拆亦能轉換為手鍊配戴。「The Grand Mughal」祖母綠項鍊、以及一條估價700萬美元起的三排珍珠粉鑽項鍊,鑲嵌一顆重達11.15克拉的Fancy Light等級改良式明亮切割枕型粉鑽。由卡地亞(Cartier)設計的25克拉「The Sunrise Ruby」鴿血紅紅寶石鑽戒,估價1,500萬美元起。霍頓也收藏了一只相當具有代表性的梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)天堂鳥胸針。

而華人珠寶藏家最愛的翡翠作品也為數不少,有一條配有由Cartier設計的鑽石扣的華麗優質的天然翡翠珠項鍊,估價200萬美元起,另一條天然翡翠珠及鑽石項鍊估價300萬美元起。其他尚有一枚玲瓏剔透 、色澤翡綠飽滿的蛋面切割天然翡翠鑽戒,一對豆莢造型天然翡翠及鑽石耳環、天然翡翠蛋面及鑽石耳環、以及鑽石翡翠珠手鍊。