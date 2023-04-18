快訊

唱國歌、讀國父遺囑 郭台銘曝參選總統進度：給我30天說清楚

阿雅9年前嫁西藏轉世仁波切　卸下明星光環成「禪學講師」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超越伊麗莎白泰勒的珍藏 奧地利億萬富婆珠寶明登台展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
佳士得將於5月推出拍賣史上估價最高和規模最龐大的單一私人珠寶珍藏，並自明日起登台巡展。圖／佳士得提供
佳士得將於5月推出拍賣史上估價最高和規模最龐大的單一私人珠寶珍藏，並自明日起登台巡展。圖／佳士得提供

佳士得（Christie's）宣布將於今年5月舉辦「海蒂霍頓的璀璨世界」（The World of Heidi Horten）一系列拍賣，拍前估價已經超過1.5億美元，將會成為拍賣史上估價最高和規模最龐大的單一私人珠寶珍藏。佳士得歷來只有兩個珠寶珍藏拍賣曾創下超逾1億美元的成交總額，分別為2011年的傳奇巨星「伊麗莎白泰勒珍藏系列和2019年的「奇珍異寶：大君與莫臥兒」。系列拍賣將按照霍頓女士遺願，將拍賣所得款項全數撥捐她於2020年創立的海蒂霍頓基金會（The Heidi Horten Foundation），用於支持她在奧地利維也納創立的海蒂霍頓藏品博物館（The Heidi Horten Collection）以及她生前長期支持的醫學研究工作。

精選拍品將於4月19日起至20日止巡迴至台中展出，並將於4月22至23日移師台北。系列將在5月10日與12日假日內瓦貝爾格四季酒店舉行兩場現場拍賣，共呈獻700件珠寶中的400件；線上拍賣亦將分為兩場，自5月3日起至15日為第一批，11月舉行第二場。 焦點拍品包括海瑞溫斯頓（Harry Winston）、寶格麗（BVLGARI）、卡地亞（Cartier）等頂級品牌設計作品，以及一系列罕見的優質翡翠。

由Harry Winston設計的珠寶，包括一條令人驚豔的90克拉「印度之水滴」（The Briolette of India）鑽石項鍊，原本由卡地亞於1909年出售，吊墜可拆亦能轉換為手鍊配戴。「The Grand Mughal」祖母綠項鍊、以及一條估價700萬美元起的三排珍珠粉鑽項鍊，鑲嵌一顆重達11.15克拉的Fancy Light等級改良式明亮切割枕型粉鑽。由卡地亞（Cartier）設計的25克拉「The Sunrise Ruby」鴿血紅紅寶石鑽戒，估價1,500萬美元起。霍頓也收藏了一只相當具有代表性的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）天堂鳥胸針。

而華人珠寶藏家最愛的翡翠作品也為數不少，有一條配有由Cartier設計的鑽石扣的華麗優質的天然翡翠珠項鍊，估價200萬美元起，另一條天然翡翠珠及鑽石項鍊估價300萬美元起。其他尚有一枚玲瓏剔透 、色澤翡綠飽滿的蛋面切割天然翡翠鑽戒，一對豆莢造型天然翡翠及鑽石耳環、天然翡翠蛋面及鑽石耳環、以及鑽石翡翠珠手鍊。

海蒂霍頓的首任丈夫為赫爾穆特霍頓（Helmut Horten），是德國第四大連鎖百貨公司Galeria Horten的創辦人。在霍頓先生辭世後， 她持續熱心公益與藝術收藏，除了長期支持醫學研究，更在1990年代起建立現代及當代藝術私人珍藏，早期獨立購藏的重要作品包括Moise Kieslin和 Emmanuel Mané-Katz作品，20多年來的珍藏曾於2018年時精選其中的175件，於利奧波德博物館（The Leopold Museum）的「WOW!」展覽中首度公開展出。鑑於展覽反應熱烈，霍頓開始於維也納設立同名的永久現代藝術博物館，並於2022年6月2日霍頓辭世前開幕。常設展出焦點包括Damien Hirst「Beautiful, vaginal, spiral, escalating, blood space, escaping painting」、Andy Warhol & Jean Michel Basquiat合作的系列畫作之一、畢卡索「Plante de Tomate」、夏卡爾「Les Amoureux」、培根「Study for a Portrait of Henrietta Moraes」等。

拍品編號54，Fancy等級20.06克拉改良式明亮是切割梨形粉鑽鑽戒，估價待詢。圖／佳士得提供
拍品編號54，Fancy等級20.06克拉改良式明亮是切割梨形粉鑽鑽戒，估價待詢。圖／佳士得提供
拍品編號76，寶格麗鑽石、藍寶石和祖母綠項鍊，鑲嵌46.56克拉圓形明亮式切割主鑽。圖／佳士得提供
拍品編號76，寶格麗鑽石、藍寶石和祖母綠項鍊，鑲嵌46.56克拉圓形明亮式切割主鑽。圖／佳士得提供
拍品編號16，天然翡翠蛋面及鑽石手鍊，估價約20萬美元起。圖／佳士得提供
拍品編號16，天然翡翠蛋面及鑽石手鍊，估價約20萬美元起。圖／佳士得提供
梵克雅寶紅寶石鑽石天堂鳥胸針，與RENÉ BOIVIN彩色寶石獅子胸針與獅首耳環。圖／佳士得提供
梵克雅寶紅寶石鑽石天堂鳥胸針，與RENÉ BOIVIN彩色寶石獅子胸針與獅首耳環。圖／佳士得提供
將於5月12日登上現場拍賣的海瑞溫斯頓的「The Grand Mughal」祖母綠和鑽石項鍊，估價待詢。圖／佳士得提供
將於5月12日登上現場拍賣的海瑞溫斯頓的「The Grand Mughal」祖母綠和鑽石項鍊，估價待詢。圖／佳士得提供
拍品編號17與15的翡翠珠寶：天然翡翠珠項鍊配由Cartier設計的鑽石扣 ，200萬美元起；蛋面天然翡翠鑽戒，估價30萬美元起。圖／佳士得提供
拍品編號17與15的翡翠珠寶：天然翡翠珠項鍊配由Cartier設計的鑽石扣 ，200萬美元起；蛋面天然翡翠鑽戒，估價30萬美元起。圖／佳士得提供
拍品編號18的天然翡翠蛋面及鑽石耳環，估價約20萬美元起。圖／佳士得提供
拍品編號18的天然翡翠蛋面及鑽石耳環，估價約20萬美元起。圖／佳士得提供
海蒂霍頓配戴由Harry Winston設計的三排珍珠粉鑽項鍊。估價待詢。圖片版權海蒂霍頓基金會。圖／佳士得提供
海蒂霍頓配戴由Harry Winston設計的三排珍珠粉鑽項鍊。估價待詢。圖片版權海蒂霍頓基金會。圖／佳士得提供
拍品編號197的天然翡翠豆莢及鑽石耳環，估價約10萬美元起。圖／佳士得提供
拍品編號197的天然翡翠豆莢及鑽石耳環，估價約10萬美元起。圖／佳士得提供
海蒂霍頓配戴的68.13克拉祖母綠和鑽石項鍊，為編號42的拍品，估價待詢。圖片版權海蒂霍頓基金會。圖／佳士得提供
海蒂霍頓配戴的68.13克拉祖母綠和鑽石項鍊，為編號42的拍品，估價待詢。圖片版權海蒂霍頓基金會。圖／佳士得提供
Harry Winston珍珠項鍊，鑲嵌11.15克拉的Fancy Light等級改良式明亮切割枕型粉鑽。圖／佳士得提供
Harry Winston珍珠項鍊，鑲嵌11.15克拉的Fancy Light等級改良式明亮切割枕型粉鑽。圖／佳士得提供
拍品編號74，寶格麗彩鑽和祖母綠手鐲，主鑽為32.23克拉明亮式切割枕型鑽石。圖／佳士得提供
拍品編號74，寶格麗彩鑽和祖母綠手鐲，主鑽為32.23克拉明亮式切割枕型鑽石。圖／佳士得提供
拍品編號21，天然翡翠珠及鑽石項鍊，估價約300萬美元起。圖／佳士得提供
拍品編號21，天然翡翠珠及鑽石項鍊，估價約300萬美元起。圖／佳士得提供
拍品編號29 - 寶格麗鑽石、藍寶石和祖母綠耳環，鑲嵌29.06克拉與23.18克拉蛋麵切割藍寶石主石。圖／佳士得提供
拍品編號29 - 寶格麗鑽石、藍寶石和祖母綠耳環，鑲嵌29.06克拉與23.18克拉蛋麵切割藍寶石主石。圖／佳士得提供
Harry Winston「印度之水滴」（The Briolette of India）鑽石項鍊，鉑金鑲嵌Briolette切割90.38克拉主鑽；梨形雨欖尖形切割鑽石，可轉換為手鍊配戴，估價待詢。圖／佳士得提供
Harry Winston「印度之水滴」（The Briolette of India）鑽石項鍊，鉑金鑲嵌Briolette切割90.38克拉主鑽；梨形雨欖尖形切割鑽石，可轉換為手鍊配戴，估價待詢。圖／佳士得提供
海蒂霍頓配戴由Harry Winston設計、90克拉D色「印度之水滴」鑽石項鍊，估價待詢。圖片版權海蒂霍頓基金會。圖／佳士得提供
海蒂霍頓配戴由Harry Winston設計、90克拉D色「印度之水滴」鑽石項鍊，估價待詢。圖片版權海蒂霍頓基金會。圖／佳士得提供

鑽石 珠寶

延伸閱讀

開派對嘍！27克拉絕美海水藍寶鑽鍊 再現1960搖擺歡快

伯爵、積家長項鍊珠寶表懷舊優雅 再現1920老派時髦

Lisa代言寶格麗疊戴超有型 手上這戒指竟耗時2年開發

酒桶形珠寶太美艷！鏤空、幾何輪廓巧秀輕奢空靈美

相關新聞

麥當勞「帕瑪森主廚鷄腿堡」登場！雙層麥香魚早餐開賣

「麥當勞」自4月19日起，限時推出全新「帕瑪森主廚鷄腿堡」，標榜以「Buttermilk酪乳醃製」手法調味而成，帶來不同...

超越伊麗莎白泰勒的珍藏 奧地利億萬富婆珠寶明登台展

佳士得（Christie's）宣布將於今年5月舉辦「海蒂霍頓的璀璨世界」（The World of Heidi Hort...

復興SOGO「地方野食力市集」集結逾百種無添加在地好食

響應世界地球日與ESG永續愛地球精神，遠東SOGO百貨復興館特別邀請到堅持永續食農三大精神「小人物」、「小土地」、「小滿...

喝好酒不必等！藝人張魁研發「海德酒質優化器」快速升級你的飲酒體驗

在現代社會中，飲酒已成為許多人生活中不可或缺的一部分，不論是在酒吧、餐廳或家中，人們總是希望能夠品嚐到最好的味道。對於喜愛烈酒的人來說，他們更加重視烈酒的質量和口感。在一些特殊的場合，例如商務洽談、慶祝活動和約會等情境中，烈酒成為了不可或缺的元素。

何超蓮、竇驍婚禮伴手禮曝光！破2萬奢華香水、保養品

澳門已故賭王何鴻燊的千金何超蓮，與大陸明星竇驍今天在峇里島完婚，身為豪門的何超蓮，辦婚禮自然不手軟，先曝光的伴手禮，價值...

米其林星級侯布雄2023母親節限定蛋糕 早鳥價95折起

今年的母親節是5月14日，米其林星級侯布雄法式茶點沙龍（SALON DE THE de Joël Robuchon）由法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦