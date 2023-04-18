何超蓮、竇驍婚禮伴手禮曝光！破2萬奢華香水、保養品

澳門已故賭王何鴻燊的千金何超蓮，與大陸明星竇驍今天在峇里島完婚，身為豪門的何超蓮，辦婚禮自然不手軟，先曝光的伴手禮，價值就破台幣2萬元，其中包含奢華保養品赫蓮娜Helena Rubinstein的黑繃帶乳霜、白繃帶乳霜，以及香水品牌Atelier Cologne的Gaïac Eternel 秘境之木古龍水、比利時巧克力Pierre Marcolini、野獸派訂製禮盒與眼罩等。

何超蓮與竇驍在2019年傳出戀情，雙方也大方承認，中間竇驍也陪伴何超蓮走過父喪，雖然一直有女大男小的傳言，但兩人最終修成正果。

在婚禮前，伴手禮也正式曝光，兩人大手筆送出奢華禮品，其中保養聖品赫蓮娜黑繃帶乳霜15ml，台幣要價5,900元，白繃帶修護乳霜15ml售價為5,500元，剛好一瓶晚上用，一瓶白天用，是許多名媛貴婦的抗老保養品，兩瓶總共要價就破萬元。

另外還有法國香水品牌Atelier Cologne，周杰倫也曾經為該品牌代言，此次小倆口送上的是30ml的Gaïac Eternel 秘境之木稀世古龍水，是溫暖中性的木質調，男女都適用，30ml約台幣4,100元。

其他還包括有大陸知名花藝品牌野獸派客製的花禮，眼罩，以及比利時巧克力Pierre Marcolini等，算一算絕對要價超過台幣2萬元。