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一次爽吃「松葉蟹＋毛蟹」！海峽會「雙蟹餐」豪華上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
適合兩人共享的「極品海陸松葉蟹和牛套餐」。圖／海峽會提供
適合兩人共享的「極品海陸松葉蟹和牛套餐」。圖／海峽會提供

近期積極經營頂級螃蟹料理的「海峽會」，本季選用日本四大名蟹中的「毛蟹」與「松葉蟹」入饌，全新推出「頂級雙蟹套餐」，能夠透過日式涮涮鍋的型態，一次品嚐到兩款名蟹的鮮甜蟹肉，還有多款精選食材搭配，盡享奢華。

渾身遍佈絨毛的「毛蟹」，儘管個頭不大，但是肉質飽滿富彈性，滋味柔和清甜；至於「松葉蟹」的肉質細緻綿密，鮮味十足，尤其多肉的蟹腳更是深受饕客喜愛。兩款螃蟹各具特色，但皆是日本料理中極具人氣的精選食材。

本次海峽會所推出的「頂級雙蟹套餐」即是直接選用兩隻活毛蟹、整隻日本松葉蟹擔任重點，先經專人拆解上桌，賓客可以經高湯輕涮之後，直接品嚐蟹肉的甜鮮美味。同時海峽會還特別將蟹膏製成特製沾醬，搭配蟹肉入喉，可帶來濃郁甘醇、相互呼應的層次風味，豪華度再升級。

除此之外，套餐中還有特等刺身三品作為開場，並有南非活鮑魚、手工蝦滑、手工花枝滑、木棉豆腐與綜合蔬菜盤可入鍋烹煮。若喜愛海陸雙饗的民眾，亦可將松葉蟹替換成日本A4和牛沙朗、日本A5和牛背肩或是美國安格斯牛小排，感受肉品涮煮後的肉香與甘甜。餐期尾聲，並會提供米飯、蛋液、海苔絲等食材，讓賓客加入湯頭精華中，烹煮成雜炊粥，享受蟹肉、海鮮、時蔬濃縮而成的美味。最後再以冰糖桃膠銀耳露劃下句點。

「頂級雙蟹套餐」現已開放預定，每套適合4人共享，售價32,000元，需於2日前預約。同時海峽會還推出「極品海陸套餐」，以日本松葉蟹搭配日本A4和牛沙朗、A5和牛背肩等精選食材，雙人價10,000元。

「頂級雙蟹套餐」一次就能吃到毛蟹、松葉蟹兩大名蟹。記者陳睿中／攝影
「頂級雙蟹套餐」一次就能吃到毛蟹、松葉蟹兩大名蟹。記者陳睿中／攝影
喜愛鮮明肉香的民眾，也可將松葉蟹替換為美國安格斯牛小排。記者陳睿中／攝影
喜愛鮮明肉香的民眾，也可將松葉蟹替換為美國安格斯牛小排。記者陳睿中／攝影
沾附以蟹膏製成的特製沾醬，更顯豪華。記者陳睿中／攝影
沾附以蟹膏製成的特製沾醬，更顯豪華。記者陳睿中／攝影
涮煮後的毛蟹肉質富彈性，滋味柔和。記者陳睿中／攝影
涮煮後的毛蟹肉質富彈性，滋味柔和。記者陳睿中／攝影
海峽會新推出的「頂級雙蟹套餐」，以毛蟹作為涮涮鍋主角。記者陳睿中／攝影
海峽會新推出的「頂級雙蟹套餐」，以毛蟹作為涮涮鍋主角。記者陳睿中／攝影
擔任結尾的冰糖桃膠銀耳露。記者陳睿中／攝影
擔任結尾的冰糖桃膠銀耳露。記者陳睿中／攝影
擔任開場的特等刺身三品。記者陳睿中／攝影
擔任開場的特等刺身三品。記者陳睿中／攝影
將松葉蟹替換為日本和牛入鍋，可以品嚐到清甜的油脂香氣。記者陳睿中／攝影
將松葉蟹替換為日本和牛入鍋，可以品嚐到清甜的油脂香氣。記者陳睿中／攝影
套餐中搭配有多種精選時蔬與木棉豆腐。記者陳睿中／攝影
套餐中搭配有多種精選時蔬與木棉豆腐。記者陳睿中／攝影
套餐中搭配的特製滷肉飯，配方乃是由蔡辰男親自調配而成。記者陳睿中／攝影
套餐中搭配的特製滷肉飯，配方乃是由蔡辰男親自調配而成。記者陳睿中／攝影
套餐中可品嚐手工花枝滑、手工蝦滑。記者陳睿中／攝影
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日本料理 套餐 螃蟹

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