快訊

明高溫恐飆36度！這日雨彈炸全台 本周降雨趨勢一圖看懂

侯友宜被告怎麼「辦」？ 法界：「搓圓仔湯」不易偵查

范少勳入戲太深演繹精品包包「模仿犯沈嘉文」上身：嘿嘿放個口紅剛剛好

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
義大利國寶級皮具品牌Valextra邀請范少勳來演繹B-Tracollina Slim斜挎手提包。圖／Valextra提供
義大利國寶級皮具品牌Valextra邀請范少勳來演繹B-Tracollina Slim斜挎手提包。圖／Valextra提供

因為演出人氣台劇「模仿犯」中極盡變態的殺人犯「沈嘉文」一角，再度讓男星范少勳的網路討論度倍增。演技純熟讓觀眾恨得牙癢，說明了范少勳對這個角色的琢磨與用心，連精品邀請他來詮釋包款，都忍不住笑說「嘿嘿放個口紅剛剛好」，讓影迷都很有感。

台劇「模仿犯」沈嘉文在犯案後，都會用特定口紅在被害者臉上，像是留下印記一樣，讓觀眾對這個設定也很熟悉。而義大利國寶級皮具品牌Valextra邀請范少勳來演繹B-Tracollina Slim斜挎手提包時，就讓他呼應劇情開玩笑的說：「嘿嘿放個口紅剛剛好」。Valextra以男、女消費者皆可使用的精神，來打造B-Tracollina Slim斜挎手提包，既可裝下所有的必需品，也適合隨身攜帶或與更大的手提包一起使用。Valextra以招牌Pignone扣具作為細節裝飾，搭配經典黑漆Costa飾邊，一款低調而有個性的中性包。

范少勳演繹的B-Tracollina Slim斜挎手提包，以招牌Pignone扣具作為細節裝飾，搭配經典黑漆Costa飾邊。圖／Valextra提供
范少勳演繹的B-Tracollina Slim斜挎手提包，以招牌Pignone扣具作為細節裝飾，搭配經典黑漆Costa飾邊。圖／Valextra提供

說到中性袋包，英國奢華品牌Mulberry則找來瑞典潮履品牌AXEL ARIGATO合作，打造男、女皆宜的配件。其中，受到矚目的就是AXEL ARIGATO創辦人Albin Johansson以及Max Svärdh自Mulberry經典Oversized Bayswater、Maddison和Westbourne包款擷取靈感，重新詮釋的設計。像是系列中的肩背包，採取了鱷魚皮革壓紋製成，搭配天空藍和翠綠色而成；有著限定的扣具形式，連袋蓋部分也跟過去不同，凸顯了俐落幾何輪廓。

英國奢華品牌Mulberry找來瑞典潮履品牌AXEL ARIGATO合作，打造中性袋包。圖／Mulberry提供
英國奢華品牌Mulberry找來瑞典潮履品牌AXEL ARIGATO合作，打造中性袋包。圖／Mulberry提供

Mulberry聯名AXEL ARIGATO限量肩背包，約37,000元。圖／Mulberry提供
Mulberry聯名AXEL ARIGATO限量肩背包，約37,000元。圖／Mulberry提供

Valextra B-Tracollina Slim斜挎手提包，約40,000元。圖／Valextra提供
Valextra B-Tracollina Slim斜挎手提包，約40,000元。圖／Valextra提供

品牌 義大利

延伸閱讀

有片！林心如「死樣子」曝光 「模仿犯」幕後秘辛公開

有雷／「模仿犯」大魔王暴打林心如有內情 這幕全被剪掉了

「模仿犯」反派超難！網點名他「僅8場戲」：演技太猛

8年回歸台劇跌跤？陳妍希1習慣改不掉慘遭換角

相關新聞

范少勳入戲太深演繹精品包包「模仿犯沈嘉文」上身：嘿嘿放個口紅剛剛好

因為演出人氣台劇「模仿犯」中極盡變態的殺人犯「沈嘉文」一角，再度讓男星范少勳的網路討論度倍增。演技純熟讓觀眾恨得牙癢，說明了范少勳對這個角色的琢磨與用心，連精品邀請他來詮釋包款，都忍不住笑說「嘿嘿放個口紅剛剛好」，讓影迷都很有感。

時尚的完成度在於「配件」 頂尖賽車手穿搭也能帥出新高度

菁英賽車隊及超跑製造商McLaren（麥拉倫）創立60周年，於是和長期合作的奢華行李裝備品牌TUMI聯手，推出一系列致敬頂級賽車運動的袋包與行李箱，同時邀請自家車手Lando Norris來演繹。

全家便利商店組「永續循環杯大聯盟」 3步驟免費租借

搶在政府政策之前，全家便利商店攜手社創組織環海淨塑，邀集6大產業、8大品牌共組跨業別、跨通路的「永續循環杯大聯盟」，以開...

Global Mall「母親節蛋糕大賞」4月底前早鳥雙重優惠

疫情解封後第一個母親節更需要好好慶祝，Global Mall環球購物中心今年精選近150款蛋糕，蛋糕數量較往年增加2成以...

2000坪、獨家扭蛋！全球最大「藏壽司旗艦店」插旗高雄

粉絲們準備好了嗎？繼淺草、原宿等地之後，海外首間「藏壽司全球旗艦店」即將於今年5月初正式落腳高雄，不僅具有濃烈的和風氛圍...

達美樂「美式便當」開賣！9種主食、5款副餐自由搭　5000份免費試吃

達美樂開始賣「便當」了！連鎖披薩「達美樂」宣佈，自即日起推出全新美式便當「MyBOX」，內含有披薩或捲餅等主食，還可選擇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦