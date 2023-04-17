范少勳入戲太深演繹精品包包「模仿犯沈嘉文」上身：嘿嘿放個口紅剛剛好

因為演出人氣台劇「模仿犯」中極盡變態的殺人犯「沈嘉文」一角，再度讓男星范少勳的網路討論度倍增。演技純熟讓觀眾恨得牙癢，說明了范少勳對這個角色的琢磨與用心，連精品邀請他來詮釋包款，都忍不住笑說「嘿嘿放個口紅剛剛好」，讓影迷都很有感。

台劇「模仿犯」沈嘉文在犯案後，都會用特定口紅在被害者臉上，像是留下印記一樣，讓觀眾對這個設定也很熟悉。而義大利國寶級皮具品牌Valextra邀請范少勳來演繹B-Tracollina Slim斜挎手提包時，就讓他呼應劇情開玩笑的說：「嘿嘿放個口紅剛剛好」。Valextra以男、女消費者皆可使用的精神，來打造B-Tracollina Slim斜挎手提包，既可裝下所有的必需品，也適合隨身攜帶或與更大的手提包一起使用。Valextra以招牌Pignone扣具作為細節裝飾，搭配經典黑漆Costa飾邊，一款低調而有個性的中性包。

范少勳演繹的B-Tracollina Slim斜挎手提包，以招牌Pignone扣具作為細節裝飾，搭配經典黑漆Costa飾邊。圖／Valextra提供

說到中性袋包，英國奢華品牌Mulberry則找來瑞典潮履品牌AXEL ARIGATO合作，打造男、女皆宜的配件。其中，受到矚目的就是AXEL ARIGATO創辦人Albin Johansson以及Max Svärdh自Mulberry經典Oversized Bayswater、Maddison和Westbourne包款擷取靈感，重新詮釋的設計。像是系列中的肩背包，採取了鱷魚皮革壓紋製成，搭配天空藍和翠綠色而成；有著限定的扣具形式，連袋蓋部分也跟過去不同，凸顯了俐落幾何輪廓。

英國奢華品牌Mulberry找來瑞典潮履品牌AXEL ARIGATO合作，打造中性袋包。圖／Mulberry提供

Mulberry聯名AXEL ARIGATO限量肩背包，約37,000元。圖／Mulberry提供