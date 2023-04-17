時尚的完成度在於「配件」 頂尖賽車手穿搭也能帥出新高度

菁英賽車隊及超跑製造商McLaren（麥拉倫）創立60周年，於是和長期合作的奢華行李裝備品牌TUMI聯手，推出一系列致敬頂級賽車運動的袋包與行李箱，同時邀請自家車手Lando Norris來演繹。

時尚穿搭的完成度，不只在於臉，除了服飾之外，配件的選擇也很重要。如同一級方程式賽車手Lando Norris近期擔綱演繹的TUMI聯名McLaren系列的袋包與行李箱。由於今年是McLaren創立的60周年，因此與TUMI合作推出限定系列，利用品牌著名的木瓜橘色、現代感設計及輕質材料製作旅行箱、包袋和配件，來紀念這一里程碑。這系列提供了Torque單肩包、Velocity後背包和Aero可擴展登機箱，皆為功能與設計感兼具的奢華旅行單品，除了彰顯創立者Bruce McLaren對於展望未來、突破界限的熱情，也跟兩個品牌的精神和風格相互呼應。

賽車手Lando Norris演繹TUMI聯名McLaren系列60周年紀念款VELOCITY後背包。圖／TUMI提供

RIMOWA於過去曾打造可放數只手表的隨身盒，藉由精緻工藝讓日常變得更有品味。於是，延伸相同精神，RIMOWA以經過創新的陽極氧化處理的鋁鎂合金製造，推出POKER ATTACHÉ撲克牌手提箱。箱內以黑色皮革襯裡壓印著品牌字母，並於底部使用超細纖維和泡棉製作出一系列用於放置撲克牌的隔層。由6種顏色組成的350個籌碼整齊排列，圓形設計的籌碼皆有溝槽式設計，並印有品牌特色標誌。還包含一個灰色天鵝絨撲克牌墊，讓撲克牌和籌碼可輕鬆滑動；以及可拆卸皮革拉鍊小袋，用於存放、保護折疊墊，細節設計處處展現品牌細膩巧思。

RIMOWA以經過創新的陽極氧化處理的鋁鎂合金製造，推出POKER ATTACHÉ撲克牌手提箱。圖／RIMOWA提供