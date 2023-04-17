全家便利商店組「永續循環杯大聯盟」 3步驟免費租借

搶在政府政策之前，全家便利商店攜手社創組織環海淨塑，邀集6大產業、8大品牌共組跨業別、跨通路的「永續循環杯大聯盟」，以開放式、免機台、跨業別的借還生態圈，解決許多民眾想要響應減塑但不一定隨身都帶著環保杯的痛點，為消費者提供免費借還、跨產業別的循環杯服務。目標年底前民眾可於北中南各地超過700處據點，體驗「甲店借、乙店還」的便利環保新服務。

「永續循環杯大聯盟」集結全家、萊爾富、OKmart三大超商，及速食品牌頂呱呱共同響應，聯盟成員更包含連鎖咖啡cama café、早餐店Q Burger、手搖飲鮮茶道及餐飲店Let’s Café PLUS等品牌，透過跨產業的便利借還服務來鼓勵民眾使用意願，讓永續意識持續扎根。使用「環海淨塑」斥資數千萬在台打造的循環杯以及全台第一條循環杯專用清洗產線，包含5大流程與25道專業洗滌殺菌安心滿分。若循環杯已達生命週期，環海淨塑也會將其100%再製為再生植栽盆或肥皂盒等生活用品，實踐「以循環經濟解決塑膠汙染」的初衷。

全家便利商店總經理薛東都表示，全家響應政府政策，今年不僅已取得環保署核發的「循環（外借）杯良好服務指引」標章，更領先法規規範，快速拓點到全台440店，超過總店數的1成。特別感謝聯盟夥伴打破企業藩籬，和環保永續站在同一陣線，讓循環杯串起消費者從早到晚的各種生活場景，實踐「便利永續你也+1」的精神。