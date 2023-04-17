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全家便利商店組「永續循環杯大聯盟」 3步驟免費租借

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「永續循環杯大聯盟」開放式、免機台、跨業別的借還生態圈，讓民眾實踐環保的生活場景更多元，借杯、還杯更方便。記者吳致碩／攝影
「永續循環杯大聯盟」開放式、免機台、跨業別的借還生態圈，讓民眾實踐環保的生活場景更多元，借杯、還杯更方便。記者吳致碩／攝影

搶在政府政策之前，全家便利商店攜手社創組織環海淨塑，邀集6大產業、8大品牌共組跨業別、跨通路的「永續循環杯大聯盟」，以開放式、免機台、跨業別的借還生態圈，解決許多民眾想要響應減塑但不一定隨身都帶著環保杯的痛點，為消費者提供免費借還、跨產業別的循環杯服務。目標年底前民眾可於北中南各地超過700處據點，體驗「甲店借、乙店還」的便利環保新服務。

「永續循環杯大聯盟」集結全家、萊爾富、OKmart三大超商，及速食品牌頂呱呱共同響應，聯盟成員更包含連鎖咖啡cama café、早餐店Q Burger、手搖飲鮮茶道及餐飲店Let’s Café PLUS等品牌，透過跨產業的便利借還服務來鼓勵民眾使用意願，讓永續意識持續扎根。使用「環海淨塑」斥資數千萬在台打造的循環杯以及全台第一條循環杯專用清洗產線，包含5大流程與25道專業洗滌殺菌安心滿分。若循環杯已達生命週期，環海淨塑也會將其100%再製為再生植栽盆或肥皂盒等生活用品，實踐「以循環經濟解決塑膠汙染」的初衷。

全家便利商店總經理薛東都表示，全家響應政府政策，今年不僅已取得環保署核發的「循環（外借）杯良好服務指引」標章，更領先法規規範，快速拓點到全台440店，超過總店數的1成。特別感謝聯盟夥伴打破企業藩籬，和環保永續站在同一陣線，讓循環杯串起消費者從早到晚的各種生活場景，實踐「便利永續你也+1」的精神。

民眾想要借用循環杯，僅需加入「塑環真循環杯行動」LINE官方帳號（ID: @netzero）並綁定會員，不需另外下載App，簡單3步驟「一定位、二掃杯、三確認」即可完成。6月30日前只要在8大品牌據點中，借用循環杯、購買飲品、如期歸還，就有機會抽中5,000元購物金或100杯咖啡等逾70項好禮。全家更加碼於地球日前夕4月21日舉辦一日限定活動，當天上午10時起至全台440家指定全家店舖購買飲品並借用循環杯，前25位民眾即享Let’s Café中杯美式10元綠色優惠價；此外，6月30日前至全家借用循環杯，天天都可享Let’s Café特濃拿鐵半價。

環海淨塑致力提供直覺、便利的循環杯使用體驗，免另外下載App，只要加入「塑環真循環杯」官方LINE帳號即可輕鬆借還循環杯。圖／全家便利商店提供
環海淨塑致力提供直覺、便利的循環杯使用體驗，免另外下載App，只要加入「塑環真循環杯」官方LINE帳號即可輕鬆借還循環杯。圖／全家便利商店提供
全家與環海淨塑邀組全台站點最多的循環杯借還體系，僅需「一定位、二掃杯、三確認」簡單3步驟即可快速借還。記者吳致碩／攝影
全家與環海淨塑邀組全台站點最多的循環杯借還體系，僅需「一定位、二掃杯、三確認」簡單3步驟即可快速借還。記者吳致碩／攝影
全家攜手環海淨塑，邀連鎖超商、咖啡店、早餐店、速食店、手搖飲、餐飲業各大領導品牌打造全台第一個跨業別、跨通路循環杯大聯盟。 記者吳致碩／攝影
全家攜手環海淨塑，邀連鎖超商、咖啡店、早餐店、速食店、手搖飲、餐飲業各大領導品牌打造全台第一個跨業別、跨通路循環杯大聯盟。 記者吳致碩／攝影
循環杯解決了許多民眾想要響應減塑但不一定隨身都帶著環保杯的使用痛點。記者吳致碩／攝影
循環杯解決了許多民眾想要響應減塑但不一定隨身都帶著環保杯的使用痛點。記者吳致碩／攝影
全家與環海淨塑邀組全台站點最多的循環杯借還體系，僅需「一定位、二掃杯、三確認」簡單3步驟即可快速借還。記者吳致碩／攝影
全家與環海淨塑邀組全台站點最多的循環杯借還體系，僅需「一定位、二掃杯、三確認」簡單3步驟即可快速借還。記者吳致碩／攝影

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