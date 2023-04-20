亞伯樂100%雙桶雙牛排訂製法式「伯樂繁宴」 攜手牛排教父鄧有癸私宅概念店

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首次完整品鑑100%雙桶版圖 佐搭金獎星廚獨獻訂製菜單

以罕見100%雙桶熟成工藝聞名市場的單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌—亞伯樂（Aberlour），本於不斷探究風味層次極致的信念，聯手金獎雙廚—榮獲無數米其林星級殊榮的牛排教父鄧有癸及舊金山新星女主廚Kim Alter，於全預約制私宅餐飲新品牌D&C Residence，華麗鉅獻雙牛排「伯樂繁宴」。

圖／亞伯樂 提供

入席「伯樂繁宴」，伯樂能夠首次完整品飲亞伯樂雙桶系列版圖。亞伯樂經典100%雙桶系列以14年與12年聞名，並於今年加入16年雙桶最新批次，更以全新酒液磅礡上市的18年雙重雙桶重雪莉震撼市場，讓經典雙桶與雙牛排之間共同演繹無窮變幻的味蕾感受。

圖／亞伯樂 提供

教父級雙牛排傑作 唯有最繁複的雙桶工藝能與之匹配被譽為威士忌界最繁複的雙桶工藝，亞伯樂雙桶系列秉持百年傳統小批次工藝，不惜成本，奢選珍稀西班牙OLOROSO雪莉酒桶與美國波本桶，歷經巔峰年份熟成後，才予以100%雙桶勾兌，堅持必須經至少6次以上熟成勾兌，才能產出最佳的伯樂風味，造就完美平衡的層次。

亞伯樂對於造酒工藝的追求，正與牛排教父鄧有癸的料理哲學不謀而合。即便早已享譽盛名，鄧有癸對於風味探求的癡迷不減反增，為了找尋牛排肉質的極致巔峰，他不惜遠走世界各地畜牧場。

為「伯樂繁宴」，鄧有癸嚴選數年一遇，口感香氣最細緻的處女牛，並以珍稀比例呈獻筋肉比例最為平衡的「日本A5菲力襯姬松茸」「自製澳洲9+和牛乾式熟成紐約客」渾厚肉汁以細嫩口感滲入口腔，完美饌搭重雪莉的飽滿渾厚。以雙之名，金獎華麗共酩。

圖／亞伯樂 提供

圖／亞伯樂 提供

圖／亞伯樂 提供

「伯樂繁宴」的獨創菜單以繁複法餐揉合台灣在地食材，多道突破層次想像的繁藝奢作，與亞伯樂100%雙桶工藝遙相呼應；集結多重味蕾元素，卻各自鮮明毫不搶戲，不只展現出對風味掌握的深厚功力，更完美見證亞伯樂不斷強調的「越懂得 越值得」品牌精神。

圖／亞伯樂 提供

∣品鑑酒款∣◆ 亞伯樂12年單一麥芽蘇格蘭威士忌◆ 亞伯樂14年單一麥芽蘇格蘭威士忌◆ 亞伯樂16年單一麥芽蘇格蘭威士忌◆ 亞伯樂18年單一麥芽蘇格蘭威士忌

∣繁宴菜單∣法式貝涅餅、蘋果洋蔥餡與 地⽠葉天婦羅⻘魽漬昆布襯杏李、大根與檸檬油甘藷薄片、⾖豉油醋與拌炒綜合香料板煎牡丹蝦、甜玉米及日本大蔥自製澳洲9+和牛乾式熟成紐約客日本A5菲力襯姬松茸洋蔥米湯與野米脆片⿊糖⾁桂⾵味蛋糕配威⼠忌冰淇淋薰⾐草松露巧克⼒與煙燻⽜奶糖⼿製鳳梨酥

●繁宴日期：2022/04/15(六) – 2022/04/25(二)●繁宴時間：18:30 伯樂入席｜19:00 揭曉 (※繁宴預估進行2個小時)●繁宴地點：D&C Residence 台北市大安區四維路52巷33號1樓●繁宴費用：NT$3,680/位●活動網址：http://s.accupass.com/AI1nYO

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