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亞伯樂100%雙桶雙牛排訂製法式「伯樂繁宴」 攜手牛排教父鄧有癸私宅概念店

文／ 亞伯樂 提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

首次完整品鑑100%雙桶版圖 佐搭金獎星廚獨獻訂製菜單

以罕見100%雙桶熟成工藝聞名市場的單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌—亞伯樂（Aberlour），本於不斷探究風味層次極致的信念，聯手金獎雙廚—榮獲無數米其林星級殊榮的牛排教父鄧有癸及舊金山新星女主廚Kim Alter，於全預約制私宅餐飲新品牌D&C Residence，華麗鉅獻雙牛排「伯樂繁宴」。

圖／亞伯樂 提供
圖／亞伯樂 提供

入席「伯樂繁宴」，伯樂能夠首次完整品飲亞伯樂雙桶系列版圖。亞伯樂經典100%雙桶系列以14年與12年聞名，並於今年加入16年雙桶最新批次，更以全新酒液磅礡上市的18年雙重雙桶重雪莉震撼市場，讓經典雙桶與雙牛排之間共同演繹無窮變幻的味蕾感受。

圖／亞伯樂 提供
圖／亞伯樂 提供

教父級雙牛排傑作 唯有最繁複的雙桶工藝能與之匹配
被譽為威士忌界最繁複的雙桶工藝，亞伯樂雙桶系列秉持百年傳統小批次工藝，不惜成本，奢選珍稀西班牙OLOROSO雪莉酒桶與美國波本桶，歷經巔峰年份熟成後，才予以100%雙桶勾兌，堅持必須經至少6次以上熟成勾兌，才能產出最佳的伯樂風味，造就完美平衡的層次。

亞伯樂對於造酒工藝的追求，正與牛排教父鄧有癸的料理哲學不謀而合。即便早已享譽盛名，鄧有癸對於風味探求的癡迷不減反增，為了找尋牛排肉質的極致巔峰，他不惜遠走世界各地畜牧場。

為「伯樂繁宴」，鄧有癸嚴選數年一遇，口感香氣最細緻的處女牛，並以珍稀比例呈獻筋肉比例最為平衡的「日本A5菲力襯姬松茸」「自製澳洲9+和牛乾式熟成紐約客」渾厚肉汁以細嫩口感滲入口腔，完美饌搭重雪莉的飽滿渾厚。以雙之名，金獎華麗共酩。

圖／亞伯樂 提供
圖／亞伯樂 提供

圖／亞伯樂 提供
圖／亞伯樂 提供

圖／亞伯樂 提供
圖／亞伯樂 提供

「伯樂繁宴」的獨創菜單以繁複法餐揉合台灣在地食材，多道突破層次想像的繁藝奢作，與亞伯樂100%雙桶工藝遙相呼應；集結多重味蕾元素，卻各自鮮明毫不搶戲，不只展現出對風味掌握的深厚功力，更完美見證亞伯樂不斷強調的「越懂得 越值得」品牌精神。

圖／亞伯樂 提供
圖／亞伯樂 提供

∣品鑑酒款∣
◆ 亞伯樂12年單一麥芽蘇格蘭威士忌
◆ 亞伯樂14年單一麥芽蘇格蘭威士忌
◆ 亞伯樂16年單一麥芽蘇格蘭威士忌
◆ 亞伯樂18年單一麥芽蘇格蘭威士忌

∣繁宴菜單∣
法式貝涅餅、蘋果洋蔥餡與 地⽠葉天婦羅
⻘魽漬昆布襯杏李、大根與檸檬油
甘藷薄片、⾖豉油醋與拌炒綜合香料
板煎牡丹蝦、甜玉米及日本大蔥
自製澳洲9+和牛乾式熟成紐約客
日本A5菲力襯姬松茸
洋蔥米湯與野米脆片
⿊糖⾁桂⾵味蛋糕配威⼠忌冰淇淋
薰⾐草松露巧克⼒與煙燻⽜奶糖
⼿製鳳梨酥

●繁宴日期：2022/04/15(六) – 2022/04/25(二)
●繁宴時間：18:30 伯樂入席｜19:00 揭曉 (※繁宴預估進行2個小時)
●繁宴地點：D&C Residence 台北市大安區四維路52巷33號1樓
●繁宴費用：NT$3,680/位
●活動網址：http://s.accupass.com/AI1nYO

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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