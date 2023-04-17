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Global Mall「母親節蛋糕大賞」4月底前早鳥雙重優惠

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall「環球母親節蛋糕大賞」共52款蛋糕參加評比。圖／Global Mall提供
Global Mall「環球母親節蛋糕大賞」共52款蛋糕參加評比。圖／Global Mall提供

疫情解封後第一個母親節更需要好好慶祝，Global Mall環球購物中心今年精選近150款蛋糕，蛋糕數量較往年增加2成以上，今年也二度舉辦「環球母親節蛋糕大賞」，共計24個品牌、52款蛋糕參加，依傳統、起司、巧克力、捲類/長條蛋糕共四大類別，邀請美食達人分別從口味、外觀、價格進行試吃盲評、各選出前3名，讓消費者免選擇障礙輕鬆訂。除了母親節蛋糕推出優惠7折起，也集結多樣母親節好禮從養生禮盒、保養護膚及小家電，以及今年首度推出的花禮預訂服務。

母親節除了全家團圓聚餐，同時也少不了必備儀式感的母親節蛋糕，環球購物中心今年母親節蛋糕主打微奢華、視覺系，推出「絕美小花園風」、「夢幻寶石水果」、「創意口感」三大主題蛋糕。

春天是屬於繁花盛開的季節，Global Mall母親節蛋糕以也集結多款花朵系蛋糕。來自彰化的人氣法式甜點店-法蕾．熊手工經典舒芙蕾「蜜桃生乳雪芙蕾」，首度參加評比即獲得Global Mall母親節蛋糕大賞傳統類蛋糕第三名。還有宛如花束般的蛋糕，振頤軒「馨花朵朵」原價1,280元、優惠價1,188元，草莓果泥製成花瓣般鮮奶油，撒上可食用玫瑰花瓣，搭配芋泥布丁內餡，輕盈白紗圍繞著蛋糕並綴上閃爍燈飾，點亮瞬間絕對讓媽媽驚呼連連。

香甜不膩的水果蛋糕也是人氣王，Mum Mum「法國香緹水果」6吋推薦價1,280元，今年再度蟬聯Global Mall母親節蛋糕大賞傳統類蛋糕第一名，大塊新鮮水果、清新鮮奶油堆疊圍繞著蛋糕，鮮豔欲滴的剖面就像鑲滿著寶石般閃耀，被評審評為鮮奶油滋潤香甜、蛋糕鬆軟可口，為勝出關鍵。同時Mum Mum「野莓優格馬斯卡邦」6吋推薦價1,080元，則名列起司類蛋糕評比第一名，以綜合莓果香緹餡料與酸甜優格馬斯卡邦起司交疊，清爽無負擔。

針對喜歡嚐鮮的媽媽，則有品好乳酪「芋頭鹹蛋黃巴斯克」原價1,480元、優惠價1,280元，蒸煮芋頭及鹹蛋黃配上巴斯克獨特焦香氣味，帶來甜鹹好滋；Ponpie澎派「花獻」原價1,650元、優惠價1,490元，以無花果紅心芭樂慕斯作為主體，搭配養樂多無花果乾與抹茶杏仁內餡，充滿清爽果香與茶香獨特感。

「環球Online」線上購物推出早鳥雙重好康，即日起至4月30日滿699元享免運、指定蛋糕單筆滿888元領券現折88元，另5月1日至7日指定蛋糕、禮盒滿6,000元領券折400元。並首度推出母親節花禮預訂服務，與質感花舖「想想拾花」合作，推出各式花禮1,930元起，線上訂購、直接送達。

環球Online與想想拾花合作，各式花禮宅配價1,930元起。圖／Global Mall提供
環球Online與想想拾花合作，各式花禮宅配價1,930元起。圖／Global Mall提供
法蕾．熊手工經典舒芙蕾「蜜桃生乳雪芙蕾」6吋原價1,050元起。圖／Global Mall提供
法蕾．熊手工經典舒芙蕾「蜜桃生乳雪芙蕾」6吋原價1,050元起。圖／Global Mall提供
可以吃的花束蛋糕，振頤軒「馨花朵朵」原價1,280元、優惠價1,188元。圖／Global Mall提供
可以吃的花束蛋糕，振頤軒「馨花朵朵」原價1,280元、優惠價1,188元。圖／Global Mall提供
BAC CAKE & SWEETS「伯爵夫人茶韻蛋糕」推薦價990元起。圖／Global Mall提供
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充滿熱帶水果滋味，不二緻果「萱草秘境」6吋原價1,060元、優惠價940元。圖／Global Mall提供
充滿熱帶水果滋味，不二緻果「萱草秘境」6吋原價1,060元、優惠價940元。圖／Global Mall提供
Mum Mum「法國香緹水果」6吋推薦價1,280元。圖／Global Mall提供
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母親節 環球購物中心

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