快訊

地牛翻身！16:49宜蘭縣規模4.5地震 宜花最大震度4級

又一家台灣鞋廠落腳印度 估創造2萬個就業機會

總統大選最新民調：侯友宜、郭台銘比拚「他」勝出 但皆不敵賴清德

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2000坪、獨家扭蛋！全球最大「藏壽司旗艦店」插旗高雄

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
藏壽司晴空塔押上站前店門口可以見到充滿和風的裝飾。圖／藏壽司提供
藏壽司晴空塔押上站前店門口可以見到充滿和風的裝飾。圖／藏壽司提供

粉絲們準備好了嗎？繼淺草、原宿等地之後，海外首間「藏壽司全球旗艦店」即將於今年5月初正式落腳高雄，不僅具有濃烈的和風氛圍，還有佔地2,000坪的空間，將成為全球最大旗艦店。

1977年創業至今的藏壽司，目前在全世界有500多間分店，並且於2014年正式登台。為了向海外旅客推廣日本和食文化，藏壽司在2020年1月於淺草開設首間旗艦店「「藏壽司淺草 ROX 店」。將「觀光 (Sightseeing)」 和「飲食(Eating)」結合，創造「SightEating」的新型態用餐模式。

「藏壽司淺草 ROX 店」店內融合日本及現代美學設計，並有印上品牌LOGO的巨大白燈籠，以及浮世繪裝飾，傳遞出經典的日式文化。同時店內還設有「緣日SPACE」遊戲區，重現日本廟會的氛圍。

其後藏壽司又再於大阪開設「道頓堀店」，店內展示大阪傳統祭典的浮世繪裝飾。「原宿店」則是融入當地年輕文化，為年輕人而開設的旗艦店，也是唯一一間有販售可麗餅的藏壽司分店。而去年初才開幕的「晴空塔押上站前店」，則是能飽覽晴空塔全景，並還有充滿日式風情的 LED 燈籠牆，非常適合打卡拍照。

即將於5月在高雄亮相的「藏壽司全球旗艦店」，由日本設計鬼才佐藤可士和操刀。獨特的簾幕座席提供包廂式的用餐體驗，而原本置於桌上的調味料，則收納於桌下，讓桌面空間更加乾淨整潔。全店也採用白木打造，讓整體視覺畫面更明亮舒適，符合日本的建築風格。不同於其他分店，全球旗艦店中的扭蛋遊戲，有機會抽中旗艦店限定，充滿童趣的「日本傳統遊戲體驗券」。以往在日本祭典才能體驗到的經典遊戲，就有機會在藏壽司全球旗艦店內暢快享受。

藏壽司全球旗艦店「原宿店」是唯一一間有販售可麗餅的藏壽司分店。圖／藏壽司提供
藏壽司全球旗艦店「原宿店」是唯一一間有販售可麗餅的藏壽司分店。圖／藏壽司提供
藏壽司全球旗艦店「道頓堀店」門口設置有浮世繪裝飾。圖／藏壽司提供
藏壽司全球旗艦店「道頓堀店」門口設置有浮世繪裝飾。圖／藏壽司提供
藏壽司全球旗艦店「浅草ROX店」。圖／藏壽司提供
藏壽司全球旗艦店「浅草ROX店」。圖／藏壽司提供
藏壽司全球旗艦店「晴空塔押上站前店」設有LED彩色燈籠牆。圖／藏壽司提供
藏壽司全球旗艦店「晴空塔押上站前店」設有LED彩色燈籠牆。圖／藏壽司提供
藏壽司全球旗艦店「浅草ROX店」可見到帶有logo的大燈籠。圖／藏壽司提供
藏壽司全球旗艦店「浅草ROX店」可見到帶有logo的大燈籠。圖／藏壽司提供

壽司

相關新聞

Global Mall「母親節蛋糕大賞」4月底前早鳥雙重優惠

疫情解封後第一個母親節更需要好好慶祝，Global Mall環球購物中心今年精選近150款蛋糕，蛋糕數量較往年增加2成以...

2000坪、獨家扭蛋！全球最大「藏壽司旗艦店」插旗高雄

粉絲們準備好了嗎？繼淺草、原宿等地之後，海外首間「藏壽司全球旗艦店」即將於今年5月初正式落腳高雄，不僅具有濃烈的和風氛圍...

達美樂「美式便當」開賣！9種主食、5款副餐自由搭　5000份免費試吃

達美樂開始賣「便當」了！連鎖披薩「達美樂」宣佈，自即日起推出全新美式便當「MyBOX」，內含有披薩或捲餅等主食，還可選擇...

雞塊、脆薯「+1元多1件」！肯德基「21款組合」51折起

隨著政府普發6000元現金，肯德基自4月18日起，連續14天推出限時優惠方案。其中包括香酥脆薯、4塊上校雞塊、玉米濃湯和...

橡子共和國進駐台中LaLaport「卡西法」火爐台灣首亮相

日本吉卜力工作室近期經典作品像是「魔女宅急便」紛紛重新上映大銀幕，而吉卜力工作室周邊商品專賣店「橡子共和國」將於台中開設...

UNIQLO首辦運動會4/22登場 報名成功整套機能裝免費帶回家

為了連結在地生活，UNIQLO首度於4月22日（六）舉辦第一屆「生活運動會」，提供多場免費參與的專業教練帶領的課程，而且民眾只要報名成功，還能把一整套的機能性服裝帶回家。不僅如此，為響應世界地球日到來，凡是活動當天捐出不再需要的UNIQLO或GU二手衣物，即可獲贈限量運動水壺等好禮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦