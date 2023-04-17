2000坪、獨家扭蛋！全球最大「藏壽司旗艦店」插旗高雄

粉絲們準備好了嗎？繼淺草、原宿等地之後，海外首間「藏壽司全球旗艦店」即將於今年5月初正式落腳高雄，不僅具有濃烈的和風氛圍，還有佔地2,000坪的空間，將成為全球最大旗艦店。

1977年創業至今的藏壽司，目前在全世界有500多間分店，並且於2014年正式登台。為了向海外旅客推廣日本和食文化，藏壽司在2020年1月於淺草開設首間旗艦店「「藏壽司淺草 ROX 店」。將「觀光 (Sightseeing)」 和「飲食(Eating)」結合，創造「SightEating」的新型態用餐模式。

「藏壽司淺草 ROX 店」店內融合日本及現代美學設計，並有印上品牌LOGO的巨大白燈籠，以及浮世繪裝飾，傳遞出經典的日式文化。同時店內還設有「緣日SPACE」遊戲區，重現日本廟會的氛圍。

其後藏壽司又再於大阪開設「道頓堀店」，店內展示大阪傳統祭典的浮世繪裝飾。「原宿店」則是融入當地年輕文化，為年輕人而開設的旗艦店，也是唯一一間有販售可麗餅的藏壽司分店。而去年初才開幕的「晴空塔押上站前店」，則是能飽覽晴空塔全景，並還有充滿日式風情的 LED 燈籠牆，非常適合打卡拍照。