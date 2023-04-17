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橡子共和國進駐台中LaLaport「卡西法」火爐台灣首亮相
日本吉卜力工作室近期經典作品像是「魔女宅急便」紛紛重新上映大銀幕，而吉卜力工作室周邊商品專賣店「橡子共和國」將於台中開設分店，插旗三井不動產集團在台首座區域型購物中心「LaLaport台中」北館3樓，橡子共和國與商場同步，4月下旬試營運、5月16日正式開幕。
「橡子共和國」在LaLaport台中北館，也將「霍爾的移動城堡」中的火焰「卡西法」火爐造景首次在台呈現，以及將「霍爾的移動城堡」狗狗「因因」擬真1：1比例還原限量擺飾，帶給台灣的吉卜力粉絲驚喜。
另有多項全台先行發售商品，包括「龍貓 貓巴士在樹上音樂盒」、「霍爾的移動城堡帆布午餐袋」、「魔女宅急便吉吉擺飾印章座」等，單筆消費滿1,800元送「龍貓紀念側背包紫藤花」一個(不累贈，數量有限送完為止)。
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