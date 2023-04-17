UNIQLO首辦運動會4/22登場 報名成功整套機能裝免費帶回家

為了連結在地生活，UNIQLO首度於4月22日（六）舉辦第一屆「生活運動會」，提供多場免費參與的專業教練帶領的課程，而且民眾只要報名成功，還能把一整套的機能性服裝帶回家。不僅如此，為響應世界地球日到來，凡是活動當天捐出不再需要的UNIQLO或GU二手衣物，即可獲贈限量運動水壺等好禮。

因應UNIQLO旗下DRY-EX、Ultra Stretch和AIRism三大機能服飾推出新款，品牌邀請專業教練來依據不同功能取向，量身打造專屬課程，供民眾免費體驗，並穿這系列服飾去運動，因此催生出「生活運動會」。因此凡報名課程成功，即可獲得價值最高1,580元的UNIQLO機能運動服套裝，包含上衣與下身各一件。沒有報到名也沒關係，在4月22日活動現場還設置四大機能任務闖關遊戲，只要完成任務集點者，也可獲得一件價值790元的UNIQLO運動機能服裝上衣作為獎勵。

UNIQLO女裝特級彈性Active短褲，590元。圖／UNIQLO提供

另外，由於4月22日逢「世界地球日」一項關心永續生活的UNIQLO也決定，民眾只要捐出不再需要的UNIQLO或GU二手衣物，即可獲贈限量運動水壺等驚喜好禮。迎接夏日氣候到來，UNIQLO的明星商品AIRism系列，也再度推出新品，除了必備內著之外，今年還提供了女裝AIRism無縫船型領長版T恤，讓運動透氣涼感更美型。不可錯過的還外層棉質內裡AIRism的空氣T恤，多樣剪裁與色系，從宅家運動到戶外健走登山都能一件百搭，輕鬆應援生活日常。

UNIQLO女裝AIRism無縫船型領長版T恤，590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO DRY-EX快乾POLO衫，790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝AIRism棉質圓領T恤，390元。圖／UNIQLO提供